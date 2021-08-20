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台東知本光電案內政部會勘 正反雙方到場表態

中央社 / 台東縣20日電

引發地方爭議的台東知本光電案，內政部今天到場會勘，當地反對、支持人士均到場表態。內政部區委會指出，經現場會勘並收集各方意見後將做成會議記錄，做為後續審核參考。

目前是國內規劃中範圍最大的台東知本光電開發案，當地卑南族人士認為計劃開發用地是傳統領域，部分人士反對開發；台東部分環團也不贊成開發，因此，全案延宕3年未開發。

內政部區域計畫委員會今日到現場審查用地變更，卑南族卡大地布部落、荒野保護協會、地球公民基金會等約150人到場抗議要求駁回；另有部落20餘人到場表示支持。

反對開發的台東縣議員陳政宗高喊，「一個良善、好的開發案會衍伸那麼多的瑕疵嗎？會帶給部落對立分化嗎？」

部落另2名拉罕 （頭目）則表示，現勘審查一事並未知會部落就逕自到場，要求立即撤銷現勘。

荒野保護協會台東分會環境議題組組長蘇雅婷則質疑光電案合法性，她說，光電案目前有3個民事及行政訴訟仍進行中，「萬一訴訟失敗後，更擔心它會變成第2個美麗灣」。

20多名支持開發案的當地民眾聲援力挺，知本部落文化綠能協會理事長曾崧琳表示，開發除了能夠兼顧環境、節能減碳，也會為部落帶來回饋，帶動部落經濟。

光電開發廠商盛力能源到場簡報說明，光電園區161公頃土地中，光電板鋪設139.9公頃，其它包括部落回饋及公共設施10公頃。

最後內政部區委會指出，經現場會勘並收集各方意見後將做成會議記錄，做為後續專案小組會議或區域計畫委員會大會審核參考。

台東知本光電園區是過去捷地爾開發案地點，原有226公頃用地，在環團要求保留濕地後，縮減為161公頃，從捷地爾案規畫迄今已閒置35年。光電專區規劃是國內罕見的大型光電開發案。不過，環保團體及部落出現不同聲音。

台東 內政部 卑南族

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