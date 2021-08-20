花蓮海岸公路浪襲採4燈號預警 即時封路提升用路安全

交通部運輸研究所繼2017年建置完成「台東海岸公路浪襲預警系統」後，於去年與國立中山大學合作，針對花蓮台11線海岸公路，運用水動力數值模式模擬颱風波浪溯上情境，並整合台灣東部海域之海象觀測資料，建置「花蓮海岸公路浪襲預警系統」，提供24小時浪襲預警資訊，共有四種燈號，作為浪襲封路決策輔助參據。

運研所說，花蓮台11線豐濱鄉人定勝天路段(61k+250~63k+000)，於颱風影響期間易受長浪侵襲，波浪可能夾帶砂石襲擊路面或護岸，造成民眾通行安全疑慮或路基流失致使通行中斷。

運研所說，公路總局需於颱風期間派員駐點守視路段狀況，實施預警性或緊急性封路，現行應變作業採用即時觀測資訊，缺少海象預報資訊，預警及應變較為困難。

運研所說，經研究分析花蓮海域歷年海象條件及颱風事件，發展出可推算颱風波浪在海岸公路溯上技術，針對人定勝天路段，應用數值模式進行多變數情境分析。根據模擬結果建立颱風波浪溯上資料庫，並依公路總局浪襲防災標準，研提參考行動指標（燈號），建立「花蓮海岸公路浪襲預警系統」。

運研所說，該預警系統整合花蓮港波浪、潮位海象觀測資訊；港灣環境資訊網提供每日波高、潮位預報資訊；波浪溯上資訊。