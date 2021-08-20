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影／基隆中元祭迎斗燈市區遶境遊行 鑼鼓喧天好熱鬧

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆中元祭迎斗燈市區遶境遊行，鑼鼓喧天好熱鬧。記者游明煌／攝影
基隆中元祭迎斗燈市區遶境遊行，鑼鼓喧天好熱鬧。記者游明煌／攝影

基隆中元祭今天下午舉辦迎斗燈遶境遊行，李姓宗親會斗燈首和花車穿梭市區道路，最後抵達慶安宮安置於內殿，今年因疫情影響，西皮、福路派以音樂取代人員交陣，象徵民俗傳承。

今年中元祭由李姓會輪值主普，迎斗燈儀式遵循傳統儀典，隊伍先在信一路集結後，由李姓宗親會引領斗燈隊出發遶境，得意堂陣頭、鼓亭車也在隊伍中，吸引許多民眾駐足觀看，市長林右昌、議長蔡旺璉和文化局長陳靜萍等人，也在起點向宗親會隊伍致意。

林右昌說，今年的中元祭迎斗燈遶境遊行，因為防疫的關係，規模大幅縮小及簡化，取消宗親會宗長們的徒步遊行，不過由於宗親會的妥善規劃，進行得相當順暢。

文化局陳靜萍局長指出，在往年迎請姓氏斗燈回慶安宮的隊伍行進中，都會有北管樂西皮派、福路派的「交陣」，但今年因疫情影響，以音樂取代人員交陣，因此在出發時是西皮派的音樂表演，過了兩派交界的旭川河之後，改由福路派的音樂上陣，以音樂來進行民俗傳承。

文化局表示，斗燈是寺廟建築、普度常見的辟邪祈福器物，民間信仰有北斗解厄、南斗延壽之說，認為斗燈具有祈求福祥的作用。依照輪值字姓秩序排列的斗燈隊伍，今日下午二時前先於信一路金雞橋頭前集合，時間一到，在北管子弟團─得意堂、聚樂社的前導下緩緩出發，抵達慶安宮後將斗燈安置於內殿。

安置在慶安宮的斗燈，將在農曆7月14日清晨點亮，象徵各字姓都能元辰光彩，祈求平安，此儀式也展現出斗燈與字姓團體共同命運的象徵性，具有凝聚族群向心力的意義。

基隆中元祭迎斗燈市區遶境遊行，鑼鼓喧天好熱鬧。記者游明煌／攝影
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基隆中元祭迎斗燈市區遶境遊行，鑼鼓喧天好熱鬧。記者游明煌／翻攝
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遶境 文化局 中元祭

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