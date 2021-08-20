台東美麗灣建物發展 饒慶鈴：展開下半年民意收集

台東美麗灣渡假村去年經仲裁判定台東縣政府以6.29億元買回建物後，今年7月完成建物點交，預計8月24日重啓開放杉原海水浴場，至於未來建物的發展規畫，縣長饒慶鈴承諾說：「美麗灣案到此為止，縣府將展開下半年民意收集」。

饒慶鈴說，美麗灣渡假村建物點教完後，已改名杉原建物，這棟建物未來該怎麼發展規畫，下半年將啟動杉原建物請益計畫，安排各方座談，收集民意後，再研議建物最終使用辦法，期望讓產業、部落與環保之間，取得多贏局面。

今天縣府辦理「杉原建物」未來發展規畫座談會，邀請莿桐部落耆老、杉原海水浴場管理業者參與，饒慶鈴先與簡報說明，隨後帶領與會人員參觀建物內部環境設施，她承諾部落土地還給部落、美麗海岸還給杉原灣，美麗灣案到此為止。

另座談中莿桐部落頭目吉鬧表示，希望杉原建物能挪出一部空間給部落族人使用，做為部落產業、文化及教育的永續推展。饒慶鈴回應說，已和部落溝通，該給部落的，縣府不會打折扣。