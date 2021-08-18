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台東南迴藝術季作品禁攀爬…正副縣長帶頭違規？縣府回應

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣副縣長王志輝被網友指出疑帶頭違規躺在作品上，縣府文化處解釋作品設計是可以互動的，民眾也可以互動，網友誤會了。圖／翻攝自王志輝臉書
台東縣副縣長王志輝被網友指出疑帶頭違規躺在作品上，縣府文化處解釋作品設計是可以互動的，民眾也可以互動，網友誤會了。圖／翻攝自王志輝臉書

台東縣府辦理的「南迴藝術季」14日開幕展開，有網友發現文化處設置敬告牌示「嚴禁移動或攀爬作品」提醒民眾，正副縣長卻或坐或躺自拍PO臉書疑帶頭違規。文化處今天澄清是「網友誤會了」，作品僅「大腳」嚴禁移動或攀爬，其餘作品可採互動模式。

文化處視覺藝術科長徐敘國說，設置在太麻里鄉曙光園區的裝置藝術品「大腳」，因沒有固定基座，民眾為了方便拍照去觸碰移動，避免作品損壞，才會設置敬告牌示提醒民眾，是14件作品唯一設置敬告牌，其餘作品都是採可互動模式，民眾可直接觸碰感受。

他說，網友質疑縣長饒慶鈴及副縣長王志輝的臉書照片是帶頭違規，其實都誤會大了，兩人或坐或躺在作品上都是允許的，相對民眾也是可以直接觸碰，不過，有些作品是竹子編織，提醒民眾在接觸過程還是要小心注意，避免自己受傷或傷到作品，近日也會在所品旁設置相關注意事項。

縣府文化處編列1800萬元，辦理南迴藝術季活動，邀請5國國內藝術家創作14件裝置藝術品，14日在大武海濱公園辦理開幕儀式，作品展出為期4個月，從南迴最南端的南田，到最北端的太麻里都有，有的在山上，有的海邊，讓民眾可以有尋找寶藏的樂趣，還可以探訪南迴4鄉不同的風情。

台東縣政府文化處今天澄清表示南迴藝術季14件裝置作品，僅太麻里鄉曙光園區的「大腳」作品嚴禁移動或攀爬，其餘作品可採互動模式。記者尤聰光／攝影
台東縣政府文化處今天澄清表示南迴藝術季14件裝置作品，僅太麻里鄉曙光園區的「大腳」作品嚴禁移動或攀爬，其餘作品可採互動模式。記者尤聰光／攝影

裝置藝術 饒慶鈴

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