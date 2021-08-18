台東南迴藝術季作品禁攀爬…正副縣長帶頭違規？縣府回應

台東縣府辦理的「南迴藝術季」14日開幕展開，有網友發現文化處設置敬告牌示「嚴禁移動或攀爬作品」提醒民眾，正副縣長卻或坐或躺自拍PO臉書疑帶頭違規。文化處今天澄清是「網友誤會了」，作品僅「大腳」嚴禁移動或攀爬，其餘作品可採互動模式。

文化處視覺藝術科長徐敘國說，設置在太麻里鄉曙光園區的裝置藝術品「大腳」，因沒有固定基座，民眾為了方便拍照去觸碰移動，避免作品損壞，才會設置敬告牌示提醒民眾，是14件作品唯一設置敬告牌，其餘作品都是採可互動模式，民眾可直接觸碰感受。

他說，網友質疑縣長饒慶鈴及副縣長王志輝的臉書照片是帶頭違規，其實都誤會大了，兩人或坐或躺在作品上都是允許的，相對民眾也是可以直接觸碰，不過，有些作品是竹子編織，提醒民眾在接觸過程還是要小心注意，避免自己受傷或傷到作品，近日也會在所品旁設置相關注意事項。