花蓮畜牧場條例二、三讀意見多 與環團業者溝通明續審

花蓮縣新設畜牧場管理自治條例草案今天在縣議會二、三讀，對於爭議焦點距離周界300公尺應否拉長及納入農舍、落實原基法精神等，議員發言踴躍，經過討論，主持會議的議長張峻裁示請農業處下午召開平台會議與環團、業者溝通，明天續審。

因卜蜂案催生的「畜牧場自治管理條例」草案，經過約1年討論，本次臨時會送入縣議會審查。但在二、三讀前，環團認為草案太過寬鬆，到縣議會陳情提出距離拉長到500公尺、納入農舍及落實原基法等訴求；畜牧業者則認為條例已很嚴苛，若再加嚴拉高門檻，將讓下一代不敢投入，形同「滅農」，揚言「暫停出貨」抵制，紛擾不休。

今天二、三讀會，旁聽席上有反卜蜂自救會成員等近10人到場關注，並舉「力挺退審」、「為民請命」、「監督縣政」標語，表達對縣府版本的不滿。

草案共9條採逐條討論，其中第4條第4款明定新設置畜牧場應距離商店、機關、部落、住宅（不含農舍）等周界範圍300公尺以上，引發廣泛討論。議員笛布斯．顗賚認為不管再遠，風一吹仍聞得到臭味，問題在濃度；黃馨認為不能排除農舍。

對於「部落」字樣，原住民議員蔡依靜Laman Panay、笛布斯．顗賚認為定義含糊，應做明確定義，且應落實原基法精神；蔡依靜建議若在部落設場，事前應召開公聽會向部落居民說明。

縣議會農業小組召集人、縣議員黃振富說明小組審查意見，不論周界距離多少，畜牧場周界應布建必要環保監測系統，蒐集環保數據，作為未來不定期修法參考，也建議增修應協助補助新設畜牧場採用非開放式或水濂式畜禽舍設施。

縣議員楊華美要求縣府「不要把環團當成政策發展的阻力」，並指農業處未依承諾在條例送審前召開平台會議討論；縣議員莊枝財建議下午邀畜牧業者、環團及地政、環保等相關局處面對面溝通後再討論。

農業處長吳昆儒解釋，未開平台會議是受疫情影響，周界距離是參考其他縣府作法，草案條文經過客觀分析，經得起檢驗，尊重議員意見。

最後張峻裁示，草案條款仍有諸多不夠明確和不足的疑義，下午變更議程由農業處召開平台會議，彙整意見，縣議會明再續審。