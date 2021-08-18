二湖鳳梨屬少有開英種 宜蘭青年創協買製鳳梨酥挺公益
宜蘭縣員山鄉二湖是台灣緯度最高的鳳梨栽種區，「二湖鳳梨」屬開英種，保留土鳳梨的獨特風味。宜蘭縣青年創業協會為了幫助農民，將陸續採購1萬台斤二湖鳳梨製成鳳梨酥，另外也推宜蘭特產金棗酥，義賣每盒300元，收入將捐給聯勸。
公益活動是由宜蘭縣青年創業協會發起，今天在縣長林姿妙見證下，由青年創協理事長葉政和、縣糕餅商業同業公會理事長簡國隆、聯合勸募基金會董事長陳耀德及二湖鳳梨農民代表吳信宜等人共同簽署合作意向書。
葉政和表示，3月間南部金鑽鳳梨滯銷，他就有幫助農民的想法，經由縣府建議與二湖鳳梨農民合作，預計即日起到冬季陸續採買1萬台斤。
縣長林姿妙今天替產品代言，大讚葉政和理事長愛心，尤其二湖鳳梨屬於「開英種」，辛苦農民栽種出來的鳳梨品質非常好，產區緯高度且果實風味獨特，另外全國九成以上的金棗產自宜蘭，這次也加碼推出金棗酥，兩項產品都交由宜蘭聯合勸募基金會愛心義賣，利潤所得捐贈予聯合勸募基金會幫助縣內弱勢團體與家庭，呼籲大量採購做為中秋節送禮。
葉政和說，買下來的鳳梨透過糕餅商業同業公會，委由康成食品、光陽食品公司製作美味伴手禮鳳梨酥，感謝業者配合，大家為的是要挺農民，創造農產附加價值及提高農民經濟收益。
縣農業處表示，鳳梨酥與金棗酥禮盒售價300元，預計從9月8日起出貨，因訂購期間適逢中秋節，歡迎大家採購做為年節犒賞員工或致贈親友伴手禮，意者請撥打訂購專線（03）9322833，或宜蘭聯合勸募基金會官網訂購，大家一起送愛心、作公益。
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