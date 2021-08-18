蘇澳肉販添冷凍設備 改造自家攤拚防疫

國內疫情之下，民眾減少外出採買，傳統市場的生意大受影響。宜蘭縣蘇澳鎮攤商有感於防疫衛生的重要性，為提供消費者安心購買環境，日前榮獲經濟部頒發優良傳統市場商人獎的新馬市場自治會長李冠承，去年9月率隊赴新北林口市場取經，花費30萬元將自家肉舖大改造。最近來市場消費的民眾就說，這家豬肉攤位有冷藏、冷凍設備，看起來比較衛生。

李冠承自1996年起，便隨雙親做生意，對於傳統市場的興衰都看在眼裡，特別是近年傳統市場生意日漸没落，年輕人不願意來此消費，加上疫期讓營業狀況更加蕭條，他因此決定做出改變。

為了活絡市場經濟、吸引人潮，甚至是年輕消費族群，李冠承將原本破舊髒亂的豬肉攤位大改造，斥資30萬元添購大型冷凍櫃，並重新掛上父親留下的金字招牌「連昌肉舖」，整體攤位煥然一新，還能落實衛生防疫工作。

看到該肉舖的冷藏、冷凍設備，一名消費者大讚看起來比較衛生，特別是傳統市場傳統旺季中元節到來，天氣越來越炎熱，有冷藏的豬肉不容易壞。蘇澳鎮長李明哲表示，感謝攤商自發性改善設備，提升防疫和衛生環境，讓民眾買得安心、吃得放心。