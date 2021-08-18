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三星鄉百年紀念米糠酒 獲國際烈酒大賽雙金獎

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
「三星鄉百年紀念米糠酒」榮獲2021舊金山世界烈酒大賽最高等級「雙金獎」。記者林佳彣／攝影
「三星鄉百年紀念米糠酒」榮獲2021舊金山世界烈酒大賽最高等級「雙金獎」。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣三星鄉公所推廣在地農特產不遺餘力，去年適逢三星鄉更名百年，特別委請天送埤森鐵文創園區、耕莘健康管理專科學校，以及中福酒廠，透過產官學三方合作並研發出米糠酒。「三星鄉百年紀念米糠酒」榮獲2021舊金山世界烈酒大賽最高等級「雙金獎」，其中43度米糠酒更勇奪「最佳風味白酒」殊榮。

米糠酒的原料採用三星嚴選有機玄米、糙米、米糠、胚芽，富含維生素B、維生素E、微量元素，輔以耕莘溫泉活水，以及中福酒廠特選酒麴進行精釀。特別的是，該酒初聞為強烈的米穀發酵味，再來是似金柑香氣，細聞時則有七里香的清香感。

耕莘專校以「健康促進與健康照護」為發展主軸，化妝品應用與管理科師生藉由發展循環經濟，帶動農村創生。主導米糠酒研發的副校長黃秉炘表示，原以回收有機米糠、碎米、脫落胚芽，欲製造米糠酒粕為化妝品原料，過程中意外得到香醇回甘的米糠酒，再經過中福酒廠精釀，整體品質大幅提升。

中福酒廠負責人馬何增提到，中福酒廠以研發為導向，一直著墨在「米」方面，不過米酒沒有那麼高等，因此嘗試改變結構使其更有價值，例如茶酒、低酒精度的米氣泡飲料，包含獲國際雙金獎的米糠酒等，就是希望國人能多用點米、多吃米。

2021舊金山世界烈酒大賽評比結果揭曉，38度、43度和52度的米糠酒受到評審青睞，獲得最高等級「雙金獎」，其中。三星鄉長李志鏞今天特別致贈匾額祝賀，希望能將宜蘭在地好物推廣到世界舞台，並帶動循環經濟發展。

舊金山世界烈酒大賽創立於2000年，是美國首個國際性綜合烈酒評比大賽，亦為全美最大型國際酒類競賽，每年吸引世界各國著名酒廠參賽。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「三星鄉百年紀念米糠酒」榮獲2021舊金山世界烈酒大賽最高等級「雙金獎」。記者林佳彣／攝影
「三星鄉百年紀念米糠酒」榮獲2021舊金山世界烈酒大賽最高等級「雙金獎」。記者林佳彣／攝影
中福酒廠負責人馬何增表示，中福酒廠以研發為導向，一直著墨在「米」方面，希望發展更多米製品，讓國人能多用點米、多吃米食。記者林佳彣／攝影
中福酒廠負責人馬何增表示，中福酒廠以研發為導向，一直著墨在「米」方面，希望發展更多米製品，讓國人能多用點米、多吃米食。記者林佳彣／攝影
「三星鄉百年紀念米糠酒」獲國際認可，三星鄉長李志鏞今天特別致贈匾額祝賀。記者林佳彣／攝影
「三星鄉百年紀念米糠酒」獲國際認可，三星鄉長李志鏞今天特別致贈匾額祝賀。記者林佳彣／攝影

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