聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆中元祭21日放水燈遊行 晚間望海巷放水燈交管出爐
鷄籠中元祭今年傳承167年，放水燈遊行暨望海巷放水燈活動21日舉行，今年雖不邀請表演隊伍及步行遊行隊伍，但輪值主普李姓會、各姓宗親會水燈車、花車組成之遊行隊伍，市區集結後繞行市區，遊行時間約2到3小時，遊行結束後，至八斗子望海巷進行盛大的施放水燈。
市警第二分局今天表示，第一階段市區放水燈遊行活動時間，21日18時至21時止，遊行路線從市區信一路段(集結)→信一路→義二路→信七路→義一路→愛三路→仁二路→忠一路→孝四路→忠二路→孝一路→忠三路→孝二路→忠四路→仁五路→愛三路→仁三路→愛五路→仁一路(終點)。
第二階段施放水燈頭活動於當日21-24時，在八斗子望海巷停車場舉行。為維持活動外圍交通順暢，將分別於當天在活動現場外圍周邊道路進行交通管制及疏導如下：
一、第一階段彈性管制路口：以不切斷同一姓氏宗親會花車為主，且不影響他向車流，並保持路口淨空，以維持交通順暢。
二、第二階段管制路口（21時至24時)：
(一)北寧路平浪橋口，禁止車輛進入活動會場。
(二)八斗子火車站縣市交界處，禁止車輛進入活動會場。
(三)望海巷停車場全日管制車輛停放。
(四)第二分局將視現場活動周邊交通狀況實施彈性交通管制，請車輛於管制時段配合現場員警指揮，以維活動順利舉行。
三、交通資訊：
(一)周邊停車場(區域探索館停車場、海洋劇場主題館、南區停車場、潮境海洋中心停車場、潮境公園停車場)計有584席。
(二)望海巷放水燈會場無免費接駁公車，以不開放民眾參與的方式進行，請多加利用主辦單位直播服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言