快訊

國防部前副部長疑涉共諜 檢調搜索約談2空軍退將

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆中元祭21日放水燈遊行 晚間望海巷放水燈交管出爐

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆中元祭21日放水燈遊行，晚間望海巷放水燈交管出爐。記者游明煌／攝影
基隆中元祭21日放水燈遊行，晚間望海巷放水燈交管出爐。記者游明煌／攝影

鷄籠中元祭今年傳承167年，放水燈遊行暨望海巷放水燈活動21日舉行，今年雖不邀請表演隊伍及步行遊行隊伍，但輪值主普李姓會、各姓宗親會水燈車、花車組成之遊行隊伍，市區集結後繞行市區，遊行時間約2到3小時，遊行結束後，至八斗子望海巷進行盛大的施放水燈。

市警第二分局今天表示，第一階段市區放水燈遊行活動時間，21日18時至21時止，遊行路線從市區信一路段(集結)→信一路→義二路→信七路→義一路→愛三路→仁二路→忠一路→孝四路→忠二路→孝一路→忠三路→孝二路→忠四路→仁五路→愛三路→仁三路→愛五路→仁一路(終點)。

第二階段施放水燈頭活動於當日21-24時，在八斗子望海巷停車場舉行。為維持活動外圍交通順暢，將分別於當天在活動現場外圍周邊道路進行交通管制及疏導如下：

一、第一階段彈性管制路口：以不切斷同一姓氏宗親會花車為主，且不影響他向車流，並保持路口淨空，以維持交通順暢。

二、第二階段管制路口（21時至24時)：

(一)北寧路平浪橋口，禁止車輛進入活動會場。

(二)八斗子火車站縣市交界處，禁止車輛進入活動會場。

(三)望海巷停車場全日管制車輛停放。

(四)第二分局將視現場活動周邊交通狀況實施彈性交通管制，請車輛於管制時段配合現場員警指揮，以維活動順利舉行。

三、交通資訊：

(一)周邊停車場(區域探索館停車場、海洋劇場主題館、南區停車場、潮境海洋中心停車場、潮境公園停車場)計有584席。

(二)望海巷放水燈會場無免費接駁公車，以不開放民眾參與的方式進行，請多加利用主辦單位直播服務。

基隆中元祭21日放水燈遊行，晚間望海巷放水燈交管出爐。記者游明煌／攝影
基隆中元祭21日放水燈遊行，晚間望海巷放水燈交管出爐。記者游明煌／攝影
基隆中元祭21日放水燈遊行，晚間望海巷放水燈交管出爐。記者游明煌／攝影
基隆中元祭21日放水燈遊行，晚間望海巷放水燈交管出爐。記者游明煌／攝影
基隆中元祭21日放水燈遊行，晚間望海巷放水燈交管出爐。圖／警方提供
基隆中元祭21日放水燈遊行，晚間望海巷放水燈交管出爐。圖／警方提供
基隆中元祭21日放水燈遊行，晚間望海巷放水燈交管出爐。圖／警方提供
基隆中元祭21日放水燈遊行，晚間望海巷放水燈交管出爐。圖／警方提供

停車場 放水燈 直播

延伸閱讀

陳致中促辦東奧英雄遊行 陳其邁允諾爭取

65.1％支持連任 陳其邁：現階段不想選舉 先把事做好

香港未來還有抗爭遊行？ 端看港人抉擇

頭份、竹南市區住商升級 縣府規畫4案都市更新

相關新聞

台東南迴藝術季作品禁攀爬移動 正副縣長帶頭違規

台東縣府辦理的「南迴藝術季」14日開幕展開，吸引不少民眾參觀作品，但因有作品被觸碰移動，文化處設置敬告牌示「嚴禁移動或攀...

坍方封山5年 花蓮知名景點慕谷慕魚聯外隧道動工修復

花蓮縣秀林鄉慕谷慕魚景色絕美，5年前因天災造成聯外1號隧道崩塌，封山至今，花蓮縣政府獲中央全額補助1.8億元重建明隧道並...

基隆中元祭21日放水燈遊行 晚間望海巷放水燈交管出爐

鷄籠中元祭今年傳承167年，放水燈遊行暨望海巷放水燈活動21日舉行，今年雖不邀請表演隊伍及步行遊行隊伍，但輪值主普李姓會...

台東大南溪堰塞湖蓄水量驟減 下游社區、河道安全無虞

台東縣大南溪堰塞湖潰壩蓄水量驟減，林務局台東林區管理處透過衛星影像確認堰塞湖水體縮小，蓄水量僅剩20萬立方公尺，堰塞湖危...

影／全球唯2國防工業八貫公司捐款 董座曝林姿妙小故事

全球只有兩家公司生產航太國防工業逃生滑墊，其中一家位於宜蘭的八貫企業股份有限公司今天捐贈200萬元給縣政府力挺抗疫。董事...

疫情趨緩 移民署啟動新住民關懷行動服務列車

疫情逐漸趨緩，降至第二級警戒，民間企業、政府部門陸續恢復原有的工作型態，移民署今天表示，為落實新住民照顧服務，自8月起各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。