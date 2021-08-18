坍方封山5年 花蓮知名景點慕谷慕魚聯外隧道動工修復

花蓮縣秀林鄉慕谷慕魚景色絕美，5年前因天災造成聯外1號隧道崩塌，封山至今，花蓮縣政府獲中央全額補助1.8億元重建明隧道並改善邊坡，近日動工，預計明年底完成。

位於秀林鄉銅門村的慕谷慕魚以清澈碧綠溪水和巨石景致聞名，2002年開放觀光後吸引大批人潮，每天湧入上百台車，一年吸引多達2、30萬人次造訪。但2016年10月，聯外道路銅門一號隧道東側約30公尺坍塌，洞外也有落石造成約20公尺長坍方和路基流失，就此封山，目前僅有產業道路和台電在溪床開闢的施工便道，可供部落居民及台電人員進入。

慕谷慕魚封山一封就是5年，連公共工程會主委吳澤成都曾親自現勘，相當關注。縣府依中央要求補正資料送審後獲通過，全額補助1.8億元，近日已經開工。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆說，這次動工除了增設約50公尺明隧道，也會改善原有邊坡，包括上下邊坡加固、施作排水工程、增設擋土牆等。

慕谷慕魚2002年開放觀光後，一度因大量人車湧入，造成在地居不滿；封山期間慕谷慕魚並未對外開放，未來完工後，是否恢復開放？秀林鄉長王玫瑰說，當地屬生態保護區，且也必須考量部落想法，會與在地居民討論溝通，取得共識。