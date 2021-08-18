台東南迴藝術季作品禁攀爬移動 正副縣長帶頭違規

台東縣府辦理的「南迴藝術季」14日開幕展開，吸引不少民眾參觀作品，但因有作品被觸碰移動，文化處設置敬告牌示「嚴禁移動或攀爬作品」提醒民眾，未料，縣長饒慶鈴與副縣長王志輝臉書都PO上或坐或躺的自拍照，引來民眾批：「只許州官放火，不許百姓點燈」。

縣府文化處編列1800萬元，辦理南迴藝術季活動，邀請5國國內藝術家創作14件裝置藝術品，14日在大武海濱公園辦理開幕儀式，不過，作品陳展後，有民眾為了拍照，移動及攀爬作品，文化處擔心作品恐損壞，立即設置敬告牌示，用來提醒民眾尊重作品及藝術家。

但諷刺的是，有網友卻發現縣長及副縣長臉書上，竟PO上或坐或躺的自拍照，有民眾批：「只許州官放火，不許百姓點燈，設置敬告牌，首長是在打臉自己。」；也有民眾譏諷說：「這是縣長和副縣長在實際操作不良的示範啦！希望大家不要有樣學樣」。