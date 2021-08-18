聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東南迴藝術季作品禁攀爬移動 正副縣長帶頭違規
台東縣府辦理的「南迴藝術季」14日開幕展開，吸引不少民眾參觀作品，但因有作品被觸碰移動，文化處設置敬告牌示「嚴禁移動或攀爬作品」提醒民眾，未料，縣長饒慶鈴與副縣長王志輝臉書都PO上或坐或躺的自拍照，引來民眾批：「只許州官放火，不許百姓點燈」。
縣府文化處編列1800萬元，辦理南迴藝術季活動，邀請5國國內藝術家創作14件裝置藝術品，14日在大武海濱公園辦理開幕儀式，不過，作品陳展後，有民眾為了拍照，移動及攀爬作品，文化處擔心作品恐損壞，立即設置敬告牌示，用來提醒民眾尊重作品及藝術家。
但諷刺的是，有網友卻發現縣長及副縣長臉書上，竟PO上或坐或躺的自拍照，有民眾批：「只許州官放火，不許百姓點燈，設置敬告牌，首長是在打臉自己。」；也有民眾譏諷說：「這是縣長和副縣長在實際操作不良的示範啦！希望大家不要有樣學樣」。
南迴藝術季辦理以來狀況多，14日文化處在南迴大武鄉海濱公園辦理南迴藝術季活動，結束後現場準備自助餐，但民眾發現不僅沒有保持社交距離，餐桌也未設置隔板和專人分菜，明顯違反防疫規定，批縣府帶頭違規，如今又有網友發現縣長與副縣長沒遵守告示牌規定，實在不小心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言