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台東南迴藝術季作品禁攀爬移動 正副縣長帶頭違規

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
副縣長王志輝直接躺在作品的照片，也分享在個人臉書上。翻攝自王志輝臉書
副縣長王志輝直接躺在作品的照片，也分享在個人臉書上。翻攝自王志輝臉書

台東縣府辦理的「南迴藝術季」14日開幕展開，吸引不少民眾參觀作品，但因有作品被觸碰移動，文化處設置敬告牌示「嚴禁移動或攀爬作品」提醒民眾，未料，縣長饒慶鈴與副縣長王志輝臉書都PO上或坐或躺的自拍照，引來民眾批：「只許州官放火，不許百姓點燈」。

縣府文化處編列1800萬元，辦理南迴藝術季活動，邀請5國國內藝術家創作14件裝置藝術品，14日在大武海濱公園辦理開幕儀式，不過，作品陳展後，有民眾為了拍照，移動及攀爬作品，文化處擔心作品恐損壞，立即設置敬告牌示，用來提醒民眾尊重作品及藝術家。

但諷刺的是，有網友卻發現縣長及副縣長臉書上，竟PO上或坐或躺的自拍照，有民眾批：「只許州官放火，不許百姓點燈，設置敬告牌，首長是在打臉自己。」；也有民眾譏諷說：「這是縣長和副縣長在實際操作不良的示範啦！希望大家不要有樣學樣」。

南迴藝術季辦理以來狀況多，14日文化處在南迴大武鄉海濱公園辦理南迴藝術季活動，結束後現場準備自助餐，但民眾發現不僅沒有保持社交距離，餐桌也未設置隔板和專人分菜，明顯違反防疫規定，批縣府帶頭違規，如今又有網友發現縣長與副縣長沒遵守告示牌規定，實在不小心。

台東縣長饒慶鈴將坐進裝置藝術作品裡的照片，PO上臉書分享。翻攝自饒慶鈴臉書
台東縣長饒慶鈴將坐進裝置藝術作品裡的照片，PO上臉書分享。翻攝自饒慶鈴臉書
網友認為借位拍照就好，或著欣賞作品就好，沒有必要直接觸碰到作品，副縣長王志輝坐在作品上，作勢攀爬。翻攝自王志輝臉書
網友認為借位拍照就好，或著欣賞作品就好，沒有必要直接觸碰到作品，副縣長王志輝坐在作品上，作勢攀爬。翻攝自王志輝臉書
台東縣府辦理的「南迴藝術季」14日開幕展開，吸引不少民眾參觀作品，但因有作品被觸碰移動，文化處設置敬告牌示「嚴禁移動或攀爬作品」提醒民眾。記者尤聰光／攝影
台東縣府辦理的「南迴藝術季」14日開幕展開，吸引不少民眾參觀作品，但因有作品被觸碰移動，文化處設置敬告牌示「嚴禁移動或攀爬作品」提醒民眾。記者尤聰光／攝影

自拍 藝術家

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