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大南溪堰塞湖潰壩水量驟減 下游東興村安全無虞

中央社 / 台東縣18日電

今年2月間在台東縣大南溪上游形成的堰塞湖，因日前連日降雨，導致潰壩蓄水量僅剩11%，林務局台東林區管理處經持續溪流監測，研判對下游的東興村和河道已無安全疑慮。

2月大南溪上游因地震及土石崩落阻塞河道形成堰塞湖，累積蓄水量達170萬立方公尺，一度令人憂心若潰壩恐對下游造成安全威脅。

這段期間台東林管處除密切宣導民眾勿進入下游河道，以及加強河道邊社區巡邏外，也邀集防災專家團隊評估，運用衛星影像、無人機拍攝、直升機空勘、水位監測設備等追蹤堰塞湖水位動態變化情形。

台東林管處表示，8月7日上午東興村長陳興榮通報大南溪水流量明顯增加，經派員勘查，依掌握的溪流監測影像及水位資料分析，發現大南溪水流雖明顯增加，但並未溢流或影響河道安全。

依掌握數據，當天水位上升30分鐘後即逐漸降低，隨後16小時期間水位雖有多次起伏，但均未超過安全警戒範圍，經過24小時後水流及水位均已回復至安全值。

14日台東林管處透過衛星影像確認堰塞湖狀況，發現蓄積水體已明顯縮小，蓄水面積僅剩約1.5公頃，最大蓄水深度約18公尺，蓄水量僅剩原蓄水量11%（約20萬立方公尺）。

台東林管處表示，經各項監控資訊及影像研判，大南溪堰塞湖大部分壩體已潰決，蓄水量大幅降低，對下游社區及河防已無安全疑慮，並在確認後向鄰近的東興社區說明。

不過，考量原堰塞湖壩體上方坡面仍有風化土石散落，台東林管處將與成大防災中心持續監控風化土石崩落狀況及集水區環境變動情形。也呼籲民眾大南溪堰塞湖雖已潰壩，但上游仍有淤塞蓄水，提醒下游居民及外來遊客特別留意，避免汛期或降雨時進入大南溪行水區，以維個人生命財產安全。

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