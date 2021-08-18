影／全球唯2國防工業八貫公司捐款 董座曝林姿妙小故事

全球只有兩家公司生產航太國防工業逃生滑墊，其中一家位於宜蘭的八貫企業股份有限公司今天捐贈200萬元給縣政府力挺抗疫。董事長劉宗熹透露，他之前曾帶老外客戶用餐時巧遇當時是羅東鎮長的當今縣長林姿妙用英文打招呼，這位外國人相當驚喜並感受宜蘭熱情，也幫助他順利接到訂單。

八貫股份有限公司是一家股票上市公司，2008年在龍德工業區設廠，致力設計及生產機能性布料極薄膜，主要產品ICU重症病房的高功能性床墊；比較特殊是製造波音客機空中巴士的逃生滑墊，是全世界唯二生產航太國防工業的公司。

董事長劉忠熹表示，公司除致力於永續經營，最重要還有社會責任，面對疫情嚴重，縣長努力帶領團隊抗疫，大家有錢出錢有力出力，公司希望多做一些防疫工作。

這筆善款是宜蘭縣政府在疫情期間，接獲現金捐助最大筆的款項。縣長林姿妙肯定公司企業紮根宜蘭，尤其在國防工業上發光發熱，是宜蘭人光榮。