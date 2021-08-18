疫情趨緩 移民署啟動新住民關懷行動服務列車

疫情逐漸趨緩，降至第二級警戒，民間企業、政府部門陸續恢復原有的工作型態，移民署今天表示，為落實新住民照顧服務，自8月起各服務站恢復辦理多元課程活動。移民署北區事務大隊基隆市服務站著手啟動「新住民關懷行動服務列車」，於昨天前往居住在瑞芳的大陸籍新住民家中關懷。

移民署指出，先前疫情三級警戒期間，基於防疫優先，兼顧外來人口的安全及權益保障，避免成為防疫破口，新住民家庭教育課程及行動列車關懷服務等措施相繼停止辦理。

新住民阿紅今年喪偶，與配偶育有一女，目前獨自在瑞芳經營字畫店，因喪偶不久，情緒略顯低落，且對於在台居留法令尚有疑義，基隆市服務站藉由行動列車外展關懷服務，即時提供需求協助、情感支持關懷及在台灣居停留法令釋疑等，讓他們能安心在台居住。

移民署表示，此次行動服務列車也拜訪在基隆致力於推廣新住民婦女權益的「基隆市八方緣婦幼協會」，該協會由基隆市新豐里長丁麗娜籌畫成立，時常與政府單位合作，推展新住民成長工作坊及各式手作課程。

移民署基隆市服務站為持續深化轄區內與NGO團體的網絡經營，特地拜訪該協會，討論未來合作方向，共同辦理新住民多元文化活動等規劃，期盼能連結公私部門資源，營造關懷新住民的友善環境。

基隆市服務站毛兆莉主任表示，到府關懷便民行動服務列車是移民署結合個案關懷，評估有停居留及其衍生問題的家庭，依其需求提供即時的協助。內容除收件、送證、居停留法令諮詢及新住民相關資訊外，透過外展服務深入了解新住民的問題需求，提升服務品質及營造新住民友善環境。

新住民朋友欲了解移民署相關新住民照顧服務措施，可上移民署官網(https://www.immigration.gov.tw/)及新住民培力發展資訊網(https://ifi.immigration.gov.tw)查詢。