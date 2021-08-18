自詡漁業小兵 基隆漁會前總幹事謝藩東退休忙出書演講

擔任基隆區漁會總幹事12年，見證台灣漁業興衰的謝藩東退休後幫忙帶孫兒，閒暇時回憶見聞，相關資料，加上個人見解，寫成「漁業小兵見聞錄」。這本書的出版，代表他對漁業難以忘情，同時見證退休族只要有心，生活仍可過得精彩。

謝藩東說，年輕時學的是航運管理，原本在基隆海事職校（海大附中前身）任職，2001年出任基隆區漁會總幹事，在漁業界算是「半路出家的和尚」。經過12年耳濡目染，東問西看，外加參加研討會、觀摩會和講習，慢慢增進專業能力，但對漁業老兵口中的「祖傳秘方」，仍難完全窺其堂奧，只能以漁業小兵自居。

2013年退休後，謝藩東享受含飴弄孫之樂。隔了數年，尋思如果再不提筆，腦中記憶可能逐漸消退，決定動手整理資訊，爬梳記憶，寫出12年總幹事任內見聞及省思，提供各界對台灣漁業有多一層認識。

漁業小兵見聞錄這本書，除了回顧台灣漁業發展、基隆美好年代和禍福相倚命運，希望能讓更多人認識漁業，讓台灣在「新畜牧時代」找出活路。

謝藩東說，日本統治台灣50年，開發漁業已有基本規模，可惜毀於二戰戰火。國民政府退守台灣，利用美援及世銀、亞銀等貸款計畫，扶植漁業發展。基隆正濱漁港是北台灣遠洋漁業重鎮，拖網漁船在彭佳嶼附近「北頂漁場」大有斬獲。

中共1966年發動文化大革命，意外成為基隆漁業興盛契機。謝藩東說，因為大陸陷入階級鬥爭，無暇發展經濟，漁船普遍沒有冷凍設備，漁具也粗糙。台灣漁船遮住船身國旗圖案，大膽西進，成為舟山漁場霸主。漁船返回正濱漁港，卸下一箱箱海鰻、黃魚、白鯧、明蝦等魚貨，船東和從業人員都賺翻了。

在「漁業小兵見聞錄」書中，謝藩東除描述台灣漁業發展史，對基隆區漁會、崁仔頂也有著墨，另有「漁民素描」專章，刻畫不同類型的漁村人物。

全球「過漁現象」，讓各國更加海洋保育。謝東藩認為，人類祖先原本過著採集、狩獵生活。進入農業時代，因食物穩定人口增加，狩獵無法滿足食物所需，便開始飼養家畜、家禽。台灣漁業未來也不應仍採狩獵模式，跟進漁業先進國家發展養殖業才是活路。