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台北失智老婦人 隻身回出生地基隆找媽媽 女警及時照料
1名在基隆出生長大，現在住在台北市的失智老婦人，今天自己搭車回「故鄉」，結果在街頭迷途顯得無助。女警鄭軒亘上前關心時，她答非所問，還說「要找媽媽」。鄭員用M-police系統查出她的身分，得知有失蹤協尋紀錄，將她帶回派出所，再通知家人帶回家。
基隆市警一分局忠二路派出所警員鄭軒亘今天上午11點多，在執行攤販整頓勤務時，有人向她反映，注意到1名老婦人在路旁徘徊一段時間，看起來像是患有失智症。
鄭軒亘詢問老婦人是否需要協助，對談中老婦人答非所問，無法確切說出她要前往什麼地方，甚至不知道自己身在基隆，並說「要找媽媽」。
老婦人身上未攜帶身分證件文件，鄭員運用M-police系統查出婦人身分，並得知她患有失智症，曾有失蹤記錄，家屬請求協尋，於是將她帶回派出所休息。
老婦人的家屬接到警方通知，下午前來基隆接人。家屬說，老婦人失智症發病後，現在多只記得2、30年前的事情。可能因為她在基隆出生，才會自己跑來基隆，感謝警方及時關心，沒有衍生意外。
警方呼籲，家中若有失智年長者，家屬應多加注意行蹤及活動範圍，保護安全。長者身上可佩戴留有緊急聯絡方式的飾品或證件，也可到社政單位申請預防走失愛心手鍊，不慎走失時，警方就可在第一時間聯絡家屬協助返家。
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