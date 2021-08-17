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新北大型車事故大幅下降32% 但北宜事故增加

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導
新北大型車事故較去年同期下降32%，但因疫情趨緩，人車激增，北宜事故量增加，警方表示將加強執法，防止事故發生。記者王怡蓁／翻攝
新北大型車事故較去年同期下降32%，但因疫情趨緩，人車激增，北宜事故量增加，警方表示將加強執法，防止事故發生。記者王怡蓁／翻攝

新北警今公布統計數據，大型車輛事故上，今年8月9日到15日期間，發生41起大型車交通事故，與去年同期比較，交通事故減少32.7％。不過隨著疫情趨緩，北宜公路事故在今年7月的統計上較去年同期增加33件。警方表示將持續加強執法，防範交通事故。

為擴大防制大型車輛事故發生，新北警今年8月9日至22日展開為期14天的「大型車大執法」，針對砂石車、大貨車等大車易違規時段及路段加強攔檢。警方統計，截至8月15日止，取締超載74件、超速47件、闖紅燈84件、爭道行駛78件、行車紀錄器不符規定17件、視野輔助系統不符規定4件，及其他各項違規共計1894件，較去年同期增加50.05％。不過，大型車交通事故為41起，與去年同期比較，交通事故減少32.7％。

新北警分析本次大執法效果顯著，已逐漸獲得用路人重視，並有效降低大型車交通事故，本週已查獲4件視野輔助系統不符規定，希望透過科技設備輔助，減少大型車輛行車視線死角，有效減少大型車轉彎時發生的交通事故。

臺64線因台北港端出口施工，車輛提前從八里匝道下平面道路，自6月底封閉往台61路段後，7月14日發生1起大型車追撞死亡車禍，為防制事故，除增設預告號誌、警告牌面外，新北警更加強臺64線大型車稽查及移動式測速取締，截至7月底計取締超載58件、超速195件、未依規定變換車道14件等重大違規，執法後事故下降5成且未再發生重大事故，有效改善大型車行車秩序。

不過，新北警公布的北宜公路事故卻在疫情趨緩時增加，統計指出，因疫情影響，車流減少，今年北宜5、6月事故明顯較疫情前減少1成多，但7月起疫情趨緩，加上暑假期間，人車明顯增多，事故大幅增加，7月北宜公路事故較去年同期增加33件。分析肇事原因為未依規定減速、未保持安全距離、違反標誌標線、違規超車等。

為防制超速違規及事故，新北警於北宜公路沿線設置8處固定式測速執法設備，並運用5組主機機動調整點位，另規劃13處移動式測速照相點位，於違規及事故熱點採機動、跳崗式加強測照取締，並運用設置警52告示牌提醒用路人。

警方表示，將持續觀察事故及車流變化情形，並規劃機動式測速照相、交通檢查、巡邏、攔檢的等複式勤務，防範交通事故。

新北 疫情 北宜公路 車禍

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