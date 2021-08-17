基市抽驗中元節祭祀食品均合格 提醒祭祀後飲食衛生
基隆市衛生局今天公布中元節祭祀食品抽驗結果，在傳統市場、連鎖超市、便利商店與雜貨行等地，共抽驗81件食品，檢驗結果均符合規定，並提醒民眾祭祀後的供品應妥善保存，食用前也需徹底加熱，確保食品安全。
衛生局表示，農曆中元節即將來到，為了維護市民飲食安全，近期展開祭祀食品抽驗作業。稽查人員分赴傳統市場、連鎖超市、便利商店與雜貨行，共抽驗81件食品。
今年抽驗畜肉16件，檢驗動物用藥含乙型受體素。雞肉1件、雞蛋5件、蝦子1件，檢驗動物用藥。速食麵10件，檢驗防腐劑、著色劑。白米3件，檢驗重金屬、真菌毒素。麥精1件、麵粉1件、麵條1件、薏仁粉1件，檢驗真菌毒素。燕麥1件，檢驗農藥殘留。瓶裝飲料10件，檢驗衛生標準、甜味劑。糖果餅乾類20件，檢驗防腐劑、著色劑、甜味劑、真菌毒素。蜜餞4件，檢驗防腐劑、著色劑、甜味劑、漂白劑。罐頭6件，檢驗防腐劑、著色劑、甜味劑，均符合規定。
衛生局長吳澤誠呼籲民眾，選購中元節祭祀食品應到信譽良好商店，儘量選擇包裝及標示完整產品，避免挑選色澤過於鮮豔、有刺鼻味、非自然原味產品。
祭拜後食品因在常溫下置放時間較長，加上天氣炎熱，應特別注意避免祭品受陽光直射或曝曬過久。祭祀後供品應妥善保存，食用前也需徹底加熱，確保食品安全。
食品抽驗結果公布在衛生局網站，民眾可上網查詢。如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽衛生局(02)2423-0181轉食品藥物管理科。
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