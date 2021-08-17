基隆連2年全中運創近10年最佳成績 靠背後亮點奪金計畫

基隆市政府為提升競技成績，自107年首次投入亮點奪金計畫，在近年的全中運體育成績有好的表現，連續2年都突破近10年來最佳成績。多名議員則認為，市府投注在體育發展經費太少，應增加專業教練、運動防護員，不要迷思在獎牌，才能讓選手無後顧之憂，體育向下紮根。

今年奧運成績亮眼，拿下羽球雙打金牌的李洋、羽球一哥周天成都是國立基隆高中校友，多名議員今天在議會針對運動選手的培訓經費和計畫，希望市府加強培訓基層選手，為基隆增光。

議員張顥瀚說，要落實經費的提升，讓運動選手走更長遠的路。還有議員建議，應增加專業教練、運動防護員，不要迷思在獎牌，讓選手無後顧之憂，讓體育向下紮根。

市府教育局長林祝里說，基隆市田徑、羽球、桌球等9項已完成三級銜接教育，近日教育部已經核定基隆高中體育班將設「游泳」項目，明德國中射擊班將銜接到基隆商工，也在教育部審議中。

林祝里表示，基隆市每年投注在體育經費約1億2822萬餘元，包括訓練經費及軟硬體，培訓選手方式包含體育班、基訓站、運動團隊及全國中等學校運動會亮點選手奪金計畫。其中國小、國中及高中的三級銜接培訓。

在全中運亮點奪金計畫中，也有請專業教練輔導、運動心理專家協助，也與運動科技結合相關數據協助，並與大學合作加強運動防護。

林祝里指出，基隆體育經過5年的改革，在競技體育目標化，集中資源重點培訓，經費妥善分配，讓有限資源發揮極大作用。為提升競技成績，107年首次投入亮點奪金計畫，讓基隆體育蛻變，讓選手的訓練沒有後顧之憂，成效也反映在近年來的全中運體育成績。

106年成績為0金、2銀、3銅；107年首次投入亮點奪金計畫，以3金、2銀、4銅的成績單，突破金牌數；108年以2金、5銀、7銅成績作收；109年創下4金、6銀、7銅佳績；110年取得4金、8銀、5銅的成績，連續2年突破基隆市近10年最佳成績。