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台東熱氣球嘉年華 外縣市遊客只能管制區外觀賞

中央社 / 台東縣17日電

台東縣政府主辦的2021台灣國際熱氣球嘉年華活動，為降低人群聚集採「台東人限定」，外縣市遊客只能到管制區外觀賞，管制區內總量管制2000人。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫警戒降為2級，不少民眾闔家出遊，若非台東本地人來到鹿野高台，想要體驗熱氣球繫留或是到場觀賞立球都被阻擋無法入場，有外縣市遊客抱怨，「都來到鹿野住宿卻不能入場」。

台東縣政府今天重申，熱氣球活動管制區及繫留體驗為限定台東人（車）入場，外縣市民眾則到管制區外觀賞；活動管制區全程落實「實聯制、量體溫、酒精乾洗手」的防疫3步驟，取消現場售票，實施入口管制及總量管制。

管制區內實施總量管制2000人並設置防疫通道進行入口管制，若有出現確診者足跡，將暫停活動2日進行清消；而斜坡區、周邊道路及店家、非縣府租賃的私人停車場或農地則屬非管制區。

台東縣政府指出，「台東人限定」的活動管制區指柵欄或三角錐所圍起來範圍，包含熱氣球展球區、飛行員休息室、繫留體驗搭乘區及縣府租用停車場等處，台東鄉親必須攜帶相關證件才能進入。

活動場地位於鹿野高台，屬觀光局花東縱谷國家風景區管理處管轄，外縣市遊客若於非管制區觀賞熱氣球須遵循中央流行疫情指揮中心及國家風景區的防疫規範。

台東 熱氣球嘉年華 國家風景區

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