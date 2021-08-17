花蓮慕谷慕魚聯外道路坍5年 最快111年底修復完工

通往花蓮秀林鄉慕谷慕魚生態廊道的1號隧道，自5年前崩塌後封閉至今，當地農民改走河床上的台電便道冒險進出，花蓮縣政府獲中央全額補助改建經費，預計民國111年底完工。

位在秀林鄉銅門村的慕谷慕魚生態廊道1號隧道105年10月發生土石坍方後，造成隧道內部、東側出口前約50公尺嚴重坍方及路基流失等問題，秀林鄉公所宣布封山，僅開放當地農民、台灣電力公司工程人員進入。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆說，經研究發現崩坍處致災原因不純粹是隧道路線問題，因地質為順向坡，排水、護坡建設不足，這次修復工程著重在上下邊坡加固、增設擋土牆、排水工程等，保留原隧道，並於毀損路段增設約50公尺明隧道。

鄧子榆說，花蓮縣政府向行政院公共工程委員會爭取災害復建經費，總工程約新台幣1.8億元獲中央全額補助，昨天動工後，預計111年12月完工。

秀林鄉長王玫瑰指出，隧道崩坍後，當地居民改走台電在溪床搭建的便道進入山區務農，因鄰近溪流，大雨過境便道容易積水或沖毀，經過多年爭取，總算盼到重建計畫。

王玫瑰說，將與當地居民討論慕谷慕魚未來的開放模式，因是生態保護區仍傾向人數管制，將持續討論，達成共識。