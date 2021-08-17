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台東197縣道拓寬改善工程 下月底起可陸續完工

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴（左）上月中曾到197縣道池上、關山段勘查。圖／縣府提供
台東縣長饒慶鈴（左）上月中曾到197縣道池上、關山段勘查。圖／縣府提供

台東縣籍區域立委劉櫂豪今表示，他向中央爭取前瞻經費改善197縣道，迄今已補助5億7千萬餘元，部分工程已完工，目前嘉武橋拓寬工程有待行政院核定，其餘工程今年9月起可陸續完工。不過縣長饒慶鈴7月中也曾勘查197縣道池上、關山段，出現「一個工程，各自表述」的情況，縣府則表示，先前向公路總局爭取經費，相信劉櫂豪為地方建設也大大出力，對縣民有益最重要。

縣府表示，爭取前瞻經費的管道有很多，縣府可提計畫，立委出力可讓爭取建設更事倍功倍，無論由誰爭取，只要有結果，對縣民都是好消息。劉櫂豪服務處則說，建設由地方政府提案，但需要中央同意，劉櫂豪在中央全力爭取，最後再由縣府執行。

台東境內最長南北向197縣道北起池上、南至台東市，全長59.67公里，從2006年重鋪後成為單車族台東私房路線，但十多年來年久失修路況受影響，多數瓶頸路段仍是單車道，行車安全有問題，劉櫂豪4年前爭取前瞻基礎建設經費，改善197縣道道路品質，迄今已補助5億7546萬餘元。

劉櫂豪說，197縣道北起池上鄉，南至台東市石川部落，經過池上、關山、鹿野、延平、卑南和台東6鄉鎮市，也是自行車公路賽「戀戀197」行車路線，今年將邁入第13屆，先前投入1億8762萬元改善197縣道品質及景觀工程，去年7月起陸續完工。

他說，前年立法院交通建設考察，他邀交通部前部長林佳龍到台東勘查，爭取197縣道9.3到13.1公里處及44.7到45公里處拓寬工程，以及8.7到9.3公里處新闢工程，總計近2億元經費；今年7月也會勘關山鎮嘉武橋拓寬工程，匡列爭取7千萬元補助，加上2017年已完成的路段，也已投入3億8784萬餘元。目前嘉武橋拓寬工程待行政院核定後辦理，其餘計畫預計今年9月起陸續完工。

立委劉櫂豪（中）曾邀請交通部前部長林佳龍（左二）到台東會勘197縣道。圖／劉櫂豪服務處提供
立委劉櫂豪（中）曾邀請交通部前部長林佳龍（左二）到台東會勘197縣道。圖／劉櫂豪服務處提供

台東 劉櫂豪 行政院

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