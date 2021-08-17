宜蘭開放安農溪泛舟 遊客戴口罩相隔至少1公尺
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，宜蘭縣長林姿妙表示，今天起開放安農溪泛舟，但每艘舟艇乘載人數降載至每名遊客須維持1公尺以上社交距離，且遊客須全程戴口罩。
安農溪長度約17.2公里，每年約4月到10月適合從事泛舟活動，泛舟路線由下湖橋至張公圍親水公園，約8.3公里，縣府工商旅遊處已依據「水域遊憩活動管理辦法」及「宜蘭縣小船及未具船型浮具經營管理辦法」許可2家業者合計35艘從事泛舟活動。
工旅處指出，泛舟除須遵守全程戴口罩、保持社交安全距離等通則性防疫規定外，泛舟活動每艘舟艇乘載人數降載至每名遊客須維持1公尺以上社交距離，且遊客禁止潑水、打水戰等行為，並落實實聯制及相關清潔消毒等防疫措施。
林姿妙呼籲遊客，千萬不可輕忽變種病毒較高傳染力的風險，泛舟旅遊之餘也請別忘注意安全，並持續遵守防疫相關規範。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言