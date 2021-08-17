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影／疫情重創黎明庇護工場 中秋訂單湧入員工見曙光

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮黎明職業重建中心主任鍾京廷（中）說，感謝各界的中秋禮盒訂單，如同甘霖，對支持庇護工場營運大有幫助。記者王燕華／攝影
花蓮黎明職業重建中心主任鍾京廷（中）說，感謝各界的中秋禮盒訂單，如同甘霖，對支持庇護工場營運大有幫助。記者王燕華／攝影

疫情衝擊，花蓮黎明庇護工場營收只剩2成，幸好中秋禮盒訂單如及時雨，讓員工在艱困中看到溫暖曙光，接單量約達往年8成，20多位身心障礙員工努力趕工，也新推出內含各式酸甜苦辣口味手工餅乾的「甘辛禮盒」，讓禮盒內容更加多元化。

黎明庇護工場於民國98年成立，希望增加身心障礙者就業機會，目前有3個據點，以洗衣、烘焙等模式營運，身心障礙員工超過30人，1年所需經費超過千萬元，除了仰賴各界愛心，過年、端午、中秋等節慶禮盒銷售是最主要的收入來源，其中，中秋節更是烘焙產品銷售旺季，禮盒販售所得約占整年營運開銷的2到3成。

黎明職業重建中心主任鍾京廷說，去年度庇護工場的銷售不錯，但今年受疫情影響，5月開始員工無法例行性出門「行腳」販售商品，店面生意也大減，營收受到衝擊，尤其上個月營收銳減只剩2成，打擊非常大。

「中秋禮盒訂單如天降甘霖」鍾京廷說，在疫情艱困之際，幸好這個月中秋禮盒訂單陸續湧現，目前接單量約達往年7、8成，20多位身心障礙員工正全力趕工，很感謝舊雨新知不斷支持，庇護工場也一直很努力維持品質，並不斷推陳出新。

黎明中秋禮盒今年共5款，售價298元到650元間，內容物有蛋黃酥、鳳梨酥、各式手工餅乾、咖啡包等多樣化搭配。其中新推出的「甘辛」禮盒，包含洛神瑪德蓮、牛奶堅果、山苦瓜、超司紅椒共4種口味手工餅乾，售價378元。鍾京廷說，甘辛禮盒包含「酸甜苦辣」滋味，也象徵投入庇護工場的身心障礙員工，一路走來努力自立的箇中心情。

有意訂購中秋禮盒可洽黎明庇護工場，地址在花蓮市富安路38號，訂購專線（03）8460527。

花蓮黎明庇護工場今年新推「甘辛」中秋禮盒，酸甜苦辣滋味也代表身心障礙員工努力自立的心情。記者王燕華／攝影
花蓮黎明庇護工場今年新推「甘辛」中秋禮盒，酸甜苦辣滋味也代表身心障礙員工努力自立的心情。記者王燕華／攝影
花蓮黎明庇護工場營收受疫情衝擊大，幸好中秋禮盒訂單湧入，員工近日趕工製作。記者王燕華／攝影
花蓮黎明庇護工場營收受疫情衝擊大，幸好中秋禮盒訂單湧入，員工近日趕工製作。記者王燕華／攝影
花蓮黎明庇護工場營收受疫情衝擊大，幸好中秋禮盒訂單如及時雨湧入，員工近日加緊趕工。記者王燕華／攝影
花蓮黎明庇護工場營收受疫情衝擊大，幸好中秋禮盒訂單如及時雨湧入，員工近日加緊趕工。記者王燕華／攝影

中秋節 庇護工場 疫情

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