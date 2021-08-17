校長遴選不公？林右昌：有史以來最公正杜絕關說各勢力

基隆市政府今天進行過去5年校長遴選方式報告時，有議員質疑有傳出遴選不公的爭議，認為市府沒有公布評分標準，難讓人信服，還有議員建議比照台南市，市長應退出遴選委員會。市長林右昌說，基隆市現在校長的遴選，是現在有史以來最公正、公平的，「市長坐在那邊很重要」，杜絕黑函、檢舉、各方勢力介入、關說。

教育處長林祝里說明今年校長遴選並沒有不公的情形，市府都依規定進行相關遴選作業，以學生為中心為學校找好校長的理念，公正、公開、嚴謹，如有未盡之處，會參考其他縣市作法研議調整。

議員鄭文婷說，沒有人會懷疑市府公布的規範，但評分標準在哪裡，所以才會有人說不公平，教育處都沒有說明評公標準，重點是校長治學的目標、成效，今年產生爭議要設法改善，讓遴選委員更有代表性及更多元。

議員張芳麗則表示，僧多粥少，有人提出不公平，大家心知肚明，但不應攤在台面上，市長要好好檢討，人情世事要分清楚，「有的能說不能做，有的能做不能說」。

議員秦鉦質疑公正性，「有關係就沒關係，沒關係找關係」，遴選制度要變革，要有一個監督制衡的制度。議員王醒之建議，要改為兩階段制度，校長到學校提出第一階段治校理念，第二階段才進行委員會遴選，並建議市長退出校長鄰選會議，如台南市長就不參加，讓教育回歸專業。

林右昌回應說，校長是市長遴聘的，做得好不好市長都要負責，基隆市現在校長的遴選，是現在有史以來最公正、公平的，在全國教育圈有很高的評價，大家可以去打聽。

林右昌表示，大家所提出的爭議，應該是「不盡人意」，有的人可以遴選上，有人要連任沒辦法連任，遴選玩真的就一定有人會落選，玩假的就不會有任何人事上的變動，所有遴選委員全部都攤在陽光下。

林右昌指出，他記得他剛上任時，過去每次校長遴選都搞得一轉糟，黑函、檢舉、各方勢力介入、關說，把基隆市教育環境搞得烏煙障氣。後來參加遴選的校長、侯用校長都知道，基隆不用關說，也不敢關說。有人跟他建議像過去「喬一喬」，他說絕對不行，校長自己要拿出本事來，獲選的都是一時之選。