宜縣振興加碼未出爐 民進黨團建議「月抽宜蘭厝」

行政院提出五倍振興券，各縣市政府陸續推出加碼方案，以提振當地經濟，宜蘭縣政府迄今未有具體方案。縣長林姿妙表示，目前仍在研議當中，有消息會馬上對外公布。民進黨宜蘭縣議會黨團今天召開記者會質疑，縣府無消無息「攏無影」，還在「度咕」；黨團也提出建議，「加碼發一千元、天天送農產品、月月抽宜蘭厝」，希望能將振興商機留在宜蘭。

民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇指出，截至8月14日，全台已有逾10縣市提出振興加碼、放大五倍券等方案，宜蘭縣卻「靜悄悄」，呼籲縣長林姿妙有所作為，「不要度咕」，不只將商機留在宜蘭，也要設法吸引外縣市民眾來宜蘭消費。

黨團表示，縣府在疫情期間被動等待中央政策，讓宜蘭縣不論紓困、振興都跟不上疫情趨緩速度。縣議員張秋明認為，不要讓宜蘭縣五倍券花到別處，反而提振不了當地經濟，另外餐廳旅館業方面，中央紓困不足之處，縣府應補強幫助。

縣議員陳文昌說，縣府要即刻採取行動，尤其宜蘭是觀光大縣，因此提出建議予縣府，只要民眾來宜蘭，天天送出白米、芭樂等農特產，住宿一晚還能抽獎送宜蘭厝。縣議員吳宏謀提到，房子有很多種，不一定要透天厝、別墅，套房也可以，他建議縣府，至少加發千元消費券給縣民，以促進宜蘭經濟發展。