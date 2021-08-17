基隆4市立高中併2所？市府指尚無裁併議員建議發展特色

基隆市目前有中山、暖暖、安樂、八斗4所市立高中，外傳4所將被裁併成2所，今天在議會上不少議員關心，不少議員認為少子化嚴重，勢必朝向減班、併校發展，市府應及早因應，建議裁併為2所特色高中發展。市府表示，目前並無裁併計畫。

教育處指出，基隆市4所市立高中核定總招收學生人有1308人，實際招收人數1038人，尚有餘額270人。教育處長林祝里今天在議會專案報告時說，目前針對4所市立高中，並無裁併成2所的計畫，會以保障學生和教師工作權來考量；另發展特色教，吸引在地及雙北優秀學生來就讀。

市長林右昌說，目前4所市立高中並無裁併2所的計畫，但因應少子化的發展的檢討因應是必要的。

議員陳明建說，市府以25人為成班標準，要達到越來越困難，班級數恐越來越少，教育處要去思考這個方向，八斗高中原民班要達到就很困難。如何加強教學、課程及環境吸引學生就讀，把國中生留在基隆市就讀。

議員王醒之表示，市立高中朝向特色發展是必要的，才能吸引雙北來就讀，比如原住民專班。議員藍敏煌表示，少子化嚴重，5年內國中生恐會減少三成，已無可避免，4所高中併校可能性很高，先減為2到3所，發展為特色高中是方向，尤其要吸引台北市新北市來能。如八斗高中有原住民班，整併後資源擴大，吸引更好學生，4所改成2所，節省資源，發展出真正特色學校，反而是好事。