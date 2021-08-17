坡地灌溉困難＋乾旱迄今 台東縣府要在6鄉鎮建蓄水池

台東縣的山坡地非常多，去年暑假乾旱到今年暑假又逢乾旱之苦，各地直到本月都還被迫分區輪流灌溉，縣府農業處在大台東、縱谷和東河等鄉鎮市設置坡地灌溉蓄水池。處長許家豪說，將投入近300萬元經費，希望解決坡地灌溉困難的問題。

台東山坡地占92%，長期以來灌溉困難，加上乾旱情況更嚴重，縣府決定設灌溉蓄水池調節農作用水，截流平日未用到的水進入蓄水池，供坡地農民使用，但農民指向水土保持局申請案件極多，有的甚至要等1、2年，而且部分要先墊款做再申請補助，所以向議員們陳情，希望縣府也能協助。

鹿野陳姓農民說，去年7月到今年8月前降雨非常有限，乾旱情況嚴重，作物生長大受影響，今年連台東、卑南、鹿野、關山、池上和長濱6鄉鎮市平地稻作都因乾旱分區輪灌，部分區域直到本月都還在輪灌，有的農民還被迫打井取水，山坡地缺水情況更嚴重，如有蓄水池至少可稍微解渴。

縣府先規畫為台東市、關山鎮和池上、鹿野、延平、卑南、東河鄉做坡地蓄水池，已進入招標程序。許家豪說，南迴4鄉鎮及東海岸其實也有需求，但一般每座蓄水池工程約20萬元左右，如果逐一發包缺乏投標誘因，也不利工我全面推展，所以通常會彙整案件，再一次發包。