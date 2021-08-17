埃及聖䴉壽豐首度現蹤 花蓮林管處清零移除

花蓮林管處昨天下午接獲民眾通報，在壽豐鄉鄰近東華大學懷客橋附近發現外來種「埃及聖䴉」蹤跡，此為花蓮首度發現，基於對物種危害，將在最短時間移除「清零」阻止擴散。

由於在此之前花蓮無埃及聖䴉族群現蹤，林務局花蓮林區管理處高度重視，立即邀請銅門部落獵人共組專案移除隊至現場處理，務求在最短時間移除以「清零」為目標，阻止埃及聖䴉在花蓮地區擴散。

花蓮林管處今天表示，獲報後立即啟動通報系統，並出動相關人員搜尋壽豐懷客橋區域，證實現場有3隻埃及聖䴉。為維持現場安全，同步由森林警察隊保七總隊及花蓮縣警察局派員現場戒備，以防民眾誤入移除場域。移除隊到達現場前，埃及聖䴉已飛離原發現點位。

花蓮林管處動員20人布網搜尋，晚間6時多在附近一處大群鷺科夜棲地裡發現埃及聖䴉躲藏其中，移除隊雖嘗試開槍，但因距離太遠未擊中，且天色已晚，為顧及相關人員安全，先行撤隊。

林管處表示，埃及聖䴉身體全白，後羽黑色，頭至頸為黑色裸皮，嘴喙為黑色，喙長且下彎，曲如鐮刀，腳也是黑色的，飛行時雙翼張開後邊有一道黑色羽毛，喜好棲息在田區及溼地等處，是非常強勢的外來種。

埃及聖䴉原產於非洲及中東，40年前引進國內私人動物園展示，後因意外逃逸野外。此鳥環境適應力極良好且無天敵，逃逸後族群量逐年增長，現已廣泛擴散至西部各縣市的沿海濕地，近年更進一步往內陸低海拔山區逼近，威脅本土物種生存空間。

研究指出，埃及聖䴉和本土原生鷺科鳥類的棲地及食性重疊，已開始競爭、排擠鷺科鳥類生存，也可能對被其取食的物種造成危害；大量聚集築巢時更會將樹頂枝葉拔除，破壞植被覆蓋，影響本土植物生長。唯有長期、持續移除鳥蛋、雛鳥及成鳥，才可能壓制數量已相當龐大的埃及聖䴉。

林管處呼籲民眾，發現埃及聖䴉可上林務局「外來鳥種埃及聖䴉防治宣導」臉書專頁，留言回報日期、時間、地點和數量等資訊，或向林管處通報：03-8325141轉275朱技士，有照片也可寄到chuzong@forest.gov.tw信箱，由專人協助回覆與追蹤處理。