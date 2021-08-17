埃及聖䴉首度現蹤危及本土物種 花蓮林管處找獵人清零

花蓮近日發現外來強勢物種「埃及聖䴉」入侵，林管處擔憂危及本土物種生存空間，昨邀獵人組成專案移除隊要「清零」，但因天色昏暗且距離太遠未成功。林管處今天公布座標位置，呼籲民眾發現請立即上林務局臉書留言回報，以利後續處理。

去年7月就有鳥友通報在花蓮溪口發現埃及聖䴉蹤影，但當時花蓮林管處人員趕往巡視搜索，未發現牠的蹤影。昨天下午，又有鳥友告知在壽豐鄉靠近國立東華大學懷客橋附近現蹤，花蓮林管處搜尋該區域，確實發現3隻，是縣內首次發現埃及聖䴉族群。

埃及聖䴉是強勢物種，會與本土鳥類爭食棲地與食源，壓迫本土種生存空間，首次現身花蓮，林管處如臨大敵，立即邀秀林鄉銅門部落的獵人到現場處理，也同步請森林警察隊保七總隊及花蓮警方派員到現場戒備，以免清零過程中有民眾進入誤傷。

不過，專案移除隊人員抵達時，埃及聖䴉已飛離原先位置，20多人在附近地毯式搜索，晚間6時在一處大群鷺科夜棲地，發現埃及聖䴉藏身，獵人雖嘗試開槍移除，但距離太遠未能擊中，加上天色已晚，顧及安全決定先撤隊。

花蓮林管處今天公布發現地點為懷客橋座標 305457, 2642407；夜棲點座標 303482 , 2641076，請民眾若發現，上林務局「外來鳥種埃及聖䴉防治宣導」臉書專頁留言回報的日期、時間、地點和數量，或向林管處通報，電話（03)8325141轉275朱技士，相關照片可寄電子郵件chuzong@forest.gov.tw會有專人協助回覆與追蹤處理。

林管處表示，埃及聖䴉身體全白，後羽黑色，頭至頸為黑色裸皮，嘴喙為黑色，喙長且下彎，曲如鐮刀，腳也是黑色的，飛行時雙翼張開後邊有一道黑色羽毛，喜好棲息在田區及溼地等處，原產於非洲及中東，40年前引進國內私人動物園展示，後因意外逃逸野外。