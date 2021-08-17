快訊

驚人影像！逃離喀布爾 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

股價兩樣情！聯亞藥重挫陷百元保衛戰 高端邁向漲停板

聽新聞
test
0:00 / 0:00

埃及聖䴉首度現蹤危及本土物種 花蓮林管處找獵人清零

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣國立東華大學懷客橋附近，昨有外來種「埃及聖䴉」現身，花蓮林管處找獵人移除，以免威脅本土物種空間。圖／花蓮林管處提供
花蓮縣國立東華大學懷客橋附近，昨有外來種「埃及聖䴉」現身，花蓮林管處找獵人移除，以免威脅本土物種空間。圖／花蓮林管處提供

花蓮近日發現外來強勢物種「埃及聖䴉」入侵，林管處擔憂危及本土物種生存空間，昨邀獵人組成專案移除隊要「清零」，但因天色昏暗且距離太遠未成功。林管處今天公布座標位置，呼籲民眾發現請立即上林務局臉書留言回報，以利後續處理。

去年7月就有鳥友通報在花蓮溪口發現埃及聖䴉蹤影，但當時花蓮林管處人員趕往巡視搜索，未發現牠的蹤影。昨天下午，又有鳥友告知在壽豐鄉靠近國立東華大學懷客橋附近現蹤，花蓮林管處搜尋該區域，確實發現3隻，是縣內首次發現埃及聖䴉族群。

埃及聖䴉是強勢物種，會與本土鳥類爭食棲地與食源，壓迫本土種生存空間，首次現身花蓮，林管處如臨大敵，立即邀秀林鄉銅門部落的獵人到現場處理，也同步請森林警察隊保七總隊及花蓮警方派員到現場戒備，以免清零過程中有民眾進入誤傷。

不過，專案移除隊人員抵達時，埃及聖䴉已飛離原先位置，20多人在附近地毯式搜索，晚間6時在一處大群鷺科夜棲地，發現埃及聖䴉藏身，獵人雖嘗試開槍移除，但距離太遠未能擊中，加上天色已晚，顧及安全決定先撤隊。

花蓮林管處今天公布發現地點為懷客橋座標 305457, 2642407；夜棲點座標 303482 , 2641076，請民眾若發現，上林務局「外來鳥種埃及聖䴉防治宣導」臉書專頁留言回報的日期、時間、地點和數量，或向林管處通報，電話（03)8325141轉275朱技士，相關照片可寄電子郵件chuzong@forest.gov.tw會有專人協助回覆與追蹤處理。

林管處表示，埃及聖䴉身體全白，後羽黑色，頭至頸為黑色裸皮，嘴喙為黑色，喙長且下彎，曲如鐮刀，腳也是黑色的，飛行時雙翼張開後邊有一道黑色羽毛，喜好棲息在田區及溼地等處，原產於非洲及中東，40年前引進國內私人動物園展示，後因意外逃逸野外。

埃及聖䴉環境適應力極良好且無天敵，現已廣泛擴散至西部各縣市的沿海濕地，近年更進一步往內陸低海拔山區逼近，威脅本土物種生存空間。 埃及聖䴉和本土原生鷺科鳥類的棲地及食性重疊，排擠鷺科鳥類生存，大量聚集築巢時更會將樹頂枝葉拔除，破壞植被覆蓋，影響本土植物生長。

花蓮縣國立東華大學懷客橋附近，昨有外來種「埃及聖䴉」現身，是花蓮首度有該鳥種族群。圖／花蓮林管處提供
花蓮縣國立東華大學懷客橋附近，昨有外來種「埃及聖䴉」現身，是花蓮首度有該鳥種族群。圖／花蓮林管處提供
花蓮縣國立東華大學懷客橋附近，昨有外來種「埃及聖䴉」現身，花蓮林管處找獵人移除，以免威脅本土物種空間。圖／花蓮林管處提供
花蓮縣國立東華大學懷客橋附近，昨有外來種「埃及聖䴉」現身，花蓮林管處找獵人移除，以免威脅本土物種空間。圖／花蓮林管處提供

埃及 濕地 警察

延伸閱讀

國產花蓮旅館 拚五年完工

國產盼南港開發案年底獲建照 花蓮飯店5年完工

新北10人親友旅遊團花蓮行爆6確診 源頭還沒找到

影／后里區眉豐路邊坡保安林地崩塌 林管處允諾修復

相關新聞

國際雜誌評選世界20大市集 基隆廟口夜市台灣唯一入選

國際時尚雜誌Tatler最新一期選出「世界20大名市集」，基隆廟口夜市是台灣唯一入選，與泰國水上市場、西雅圖派克市場、東...

埃及聖䴉首度現蹤危及本土物種 花蓮林管處找獵人清零

花蓮近日發現外來強勢物種「埃及聖䴉」入侵，林管處擔憂危及本土物種生存空間，昨邀獵人組成專案移除隊要「清零」，但因天色昏暗...

捐600萬支疫苗1ml細針具 法鼓山：盼減殘留增普及率

在台灣目前疫苗不足的情況下，為增加大眾接種普及率，法鼓山將捐600萬支疫苗接種1ml細針具，將透過衛福部捐贈給各地疫苗接...

花蓮畜牧條例 部落盼退 業者喊冤

花蓮縣議會將審議畜牧場管理自治條例，繼本月10日反卜蜂自救聯盟陳情，昨天花東縱谷環境保護大聯盟、畜牧業者也向議會遞陳情書...

宜蘭妙點子！紙錢超商宅配燒給好兄弟

中元節紙錢爆大量，宜蘭縣政府為了環保集中燒，今年特別設計「宅配」紙錢給好兄弟或神明、祖先往生者，民眾可以索取免費「紙錢宅...

杉原灣24日開放 可戲水禁游泳浮潛

台東杉原美麗灣由縣府逐步接管，預定本月21日啟用，縣長饒慶鈴將宣布具體管理規範，24日起開放民眾能親近美麗海景，不過美麗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。