天然金爐？羅東運動公園球場出現坑洞 民眾在洞燒紙錢

占地40幾公頃的宜蘭縣羅東運動公園橄欖球場，偌大綠色草皮出現好幾個隕石般的坑洞，竟然有人在坑洞燒紙錢，留下一堆灰燼，挨批把公園球場當金爐，縣議員陳鴻禧直呼「誇張」，直指縣立體育場管理不善。

宜蘭溪南、溪北各有一座大型運動公園，又以羅東運動公園面積最大，最近該公園橄欖球場出現好幾個直徑約50、60公分的坑洞，光凸無草，引起民眾議論，懷疑是否隕石掉落造成？最誇張是，其中一個大坑洞，竟然留下許多燒過的紙錢灰燼。

宜蘭縣議員陳鴻禧今天到場了解，他表示，球場出現四、五個宛如流星雨過後的隕石坑，出現坑洞就是管理不當，不知道是誰來這裡拜拜還燒紙錢，公園被當成天然的金爐？燒的時應該會有煙跟火光，難道都沒有人發現？民眾踩到坑洞可能受傷，管理單位應該檢討。