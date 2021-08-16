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天然金爐？羅東運動公園球場出現坑洞 民眾在洞燒紙錢
占地40幾公頃的宜蘭縣羅東運動公園橄欖球場，偌大綠色草皮出現好幾個隕石般的坑洞，竟然有人在坑洞燒紙錢，留下一堆灰燼，挨批把公園球場當金爐，縣議員陳鴻禧直呼「誇張」，直指縣立體育場管理不善。
宜蘭溪南、溪北各有一座大型運動公園，又以羅東運動公園面積最大，最近該公園橄欖球場出現好幾個直徑約50、60公分的坑洞，光凸無草，引起民眾議論，懷疑是否隕石掉落造成？最誇張是，其中一個大坑洞，竟然留下許多燒過的紙錢灰燼。
宜蘭縣議員陳鴻禧今天到場了解，他表示，球場出現四、五個宛如流星雨過後的隕石坑，出現坑洞就是管理不當，不知道是誰來這裡拜拜還燒紙錢，公園被當成天然的金爐？燒的時應該會有煙跟火光，難道都沒有人發現？民眾踩到坑洞可能受傷，管理單位應該檢討。
宜蘭縣立體育場說明，坑洞是球場的排水盲管，作為強降雨快速排水的陰井口，原本上面有鋪鵝卵石，民眾走來走去，把鵝卵石踢掉了，以致感覺像坑洞，其實與隕石無關，已經派人填補，也請民眾發揮公德心，不要在此焚燃紙錢。
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