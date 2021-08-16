影／宜蘭新秘境「漢本海洋驛站」絕美彩虹鞦韆盪向大海

台泥集團運用安檢所廢棄空間，在宜蘭縣境之南打造一座「漢本海洋驛站」，建築物外觀是藍色基底的海洋風並融入部落圖騰；特別在驛站旁的建築樓頂，設計一座七彩「艾莉絲鞦韆」，遊客坐擁海景第一排，迎著海風盪鞦韆，成為飽覽海天一色美景的打卡新秘境。

台泥和平水泥廠開放部分場域於去年年成立全台第一個開放工廠，台泥DAKA園區，最近則是租用海巡署位於澳花村的白來分安檢所1樓，在宜花交界打造出「漢本海洋驛站」，這兩個旅遊景點距離不遠，都相當吸睛。

台泥表示，為了與社區共存共融，請當地村民參與這次驛站的外觀設計甄選，最後澳花村民票選由泰雅青年吳培元建築師構思，他以3種不同深淺的藍色調為彩繪基底，代表雨水、溪流及海洋的循環意義。

驛站正面以泰雅族的占卜鳥ssiliq做為彩繪主體，咬著希望的種子踏著海浪、背面畫的是澳花國小全台最老的600多年老樟樹、側面則是枇杷農產與部落常出現的山羌。

最特別莫過於在驛站一旁的附屬廢棄建築，台泥在建築頂樓設計一座七色彩虹「艾莉絲鞦韆」，此設計靈感源自於希臘神話中的彩虹女神IRIS，遊客面向海洋盪鞦韆，飽覽海景第一排美景，交織的海天一色，聽說大聲吶喊許願，IRIS彩虹女神會幫助你夢想成真。