宜蘭龜山島普陀巖虎爺不翼而飛 廟方急尋

宜蘭縣龜山島普陀巖供奉一尊虎爺14日不翼而飛，廟方當天上午8時許還曾見到這尊虎爺，沒想到不久後就不見蹤影，廟方著急派員在島上搜尋未果，盼虎爺能盡快歸來。

東北角風景區管理處駐警隊長許源豐今天向中央社記者表示，廟公14日上午約8時30分到9時間在龜山島上「普陀巖」奉茶時還曾見到這尊虎爺，但當天上午9時許再前往查看時，發現虎爺不見蹤影。

許源豐說，廟公在現場看到有2顆蛋，經詢問後，是名解說志工拿來敬奉虎爺，據這名志工表示當時就沒看到虎爺，且事發時遊客也還沒登島，研判應該不是被遊客偷走，虎爺有可能還在島上。

許源豐表示，依民間信仰，虎爺有自己的山頭，不能隨意請走，拿到別的廟宇供奉也不一定能適應，而這尊虎爺是由木頭刻製，體積只有手掌大小，供奉於神桌下方，由於廟內尚未安裝監視系統，目前正在積極追查，廟內的香油錢並未被偷走，廟方和風管處現正研議安裝監視器。

普陀巖主委陳宏棋指出，若其他廟宇已供奉虎爺，也不可能再請另一尊虎爺，竊賊偷走虎爺放在家裡也不會好過，人有辦法跟老虎住在一起嗎，不解竊賊是否有特別用意，昨天也派人在島上搜尋，但仍未找到虎爺，希望竊賊能盡快將虎爺請回來。

根據記載，普陀巖原名拱蘭宮，之後請來太子爺哪吒做為主神，因為島上居民多為捕魚為業而改供奉媽祖，並在民國41改建完成，民國66年，島上居民遷村至宜蘭縣頭城鎮大溪地區仁澤社區，同年軍方宣布龜山島為軍事管制區，之後改奉觀世音菩薩，民國88年廟名改為普陀巖。