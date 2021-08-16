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學校開學脫口罩吃午餐 基市採購3萬個隔板分送全市學生

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市教育處長林祝里今在議會表示，已採購3萬個隔板分送各校，讓學生脫下口罩吃飯時使用。記者邱瑞杰／攝影
基隆市教育處長林祝里今在議會表示，已採購3萬個隔板分送各校，讓學生脫下口罩吃飯時使用。記者邱瑞杰／攝影

各級學校即將開學，基隆市議會今在臨時會首日，要求市府說明校園新冠肺炎防疫準備情形。教育處長林祝里說，已在校園安排五重防護，其中午餐部分，採購3萬個隔板分送各校，讓學生脫下口罩吃飯時使用，且不得相互混用。

林祝里說，校園加強防疫五重防護措施，分別為教職員施打疫苗、入校量測體溫、入班手部消毒、日日教室消毒、生生午餐用隔板。

基市各級教職員7月間陸續施打疫苗時間，幼兒園是10、11日，小學19至21日，國高中和補教業26至30日，希望在開學前提升校園防疫保護力。未施打疫苗或疫苗接種未達14天者，首次入校需有3天內快篩或核酸檢驗陰性證明，每3天至7天再定期快篩。

林祝里表示，市府已補助各校增購體溫熱顯儀，降低第一線防疫人員工作壓力。每個班級也備有自動手部消毒機，加強即時手部清潔；教室內也有紫外線殺菌燈，每天消毒，加強防護。

為了確保學生在校用餐安全，市府共採購3萬個隔板，分送各校每名學生。林祝里說，已要求各校加強審視午餐製作、供應衛生與安全，落實廚務人員防疫工作。班級由固定人員執行配膳作業，並做好防護。

林祝里表示，學生吃飯的時候會脫下口罩，因此要求各校落實學生飯前正確洗手，配膳過程不說話、不嬉戲、分流取餐等措施。用餐時不要交談，並使用午餐隔板。隔板使用前後建議清潔消毒，不得混用，個人餐具也不可互用。

基隆市教育處長林祝里今在議會表示，已採購3萬個隔板分送各校，讓學生脫下口罩吃飯時使用。記者邱瑞杰／攝影
基隆市教育處長林祝里今在議會表示，已採購3萬個隔板分送各校，讓學生脫下口罩吃飯時使用。記者邱瑞杰／攝影

疫苗 口罩

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