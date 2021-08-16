拒絕惡臭汙染 花蓮部落盼退回畜牧條例草案

花蓮縣議會將審議畜牧場管理自治條例，繼本月10日反卜蜂自救聯盟陳情，今天花東縱谷環境保護大聯盟也向議員遞陳情書，表達3點訴求，包括「水源地不得設畜牧場、需距離住宅、學校等地1千公尺、新設大型畜牧場須做環評」，並將原基法21條諮商同意權納入，要求退回自治條例草案。

「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例」在10日已通過議會審議，預計18日進入二、三讀程序，花蓮縣議會臨時大會今天進行分組審查，花東縱谷環境聯盟集結約20人到議會陳情，縣議會秘書長陳德惠代表接受陳情，議員蔡依靜、哈尼‧噶照、高小成、李正文都出席聽取民意。

「都市的人是人，部落的人就不是人」那麼好‧ㄚ讓表示，畜牧場若要合法應該要有配套措施，審視是否有汙染源，而今天大多是部落頭目、居民站出來，希望政府能聽到原住民的意見。

花蓮光復鄉太巴塱部落青年Namoh說，以現在的草案來說，畜牧場距離住宅只有300公尺，對居民來講保護不夠，應該要距離1千公尺，再來是新設的大型畜牧場申請，須做環境影響評估，也要尊重原住民的意願，要求遵守原基法取得部落同意，盼議員們和行政的官員，能重視居民的心聲。

從花蓮最南邊的富里鄉豐南村長陳正雄說，村裡有個畜牧場就建在水源區上游，距離住宅區不到100公尺，水源容易被汙染，已經痛苦30幾年，自治條例一定要退回修改。