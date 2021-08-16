快訊

直播／聯亞疫苗來了？ 陳時中今下午2時記者會說明

塔利班對美國的終極羞辱？喀布爾見證「阿富汗西貢慘案」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拒絕惡臭汙染 花蓮部落盼退回畜牧條例草案

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮富里鄉豐南村長陳正雄說，村裡有個畜牧場就建在水源區上游，距離住宅區不到100公尺，水源容易被汙染，一定要退回草案。記者王思慧／攝影
花蓮富里鄉豐南村長陳正雄說，村裡有個畜牧場就建在水源區上游，距離住宅區不到100公尺，水源容易被汙染，一定要退回草案。記者王思慧／攝影

花蓮縣議會將審議畜牧場管理自治條例，繼本月10日反卜蜂自救聯盟陳情，今天花東縱谷環境保護大聯盟也向議員遞陳情書，表達3點訴求，包括「水源地不得設畜牧場、需距離住宅、學校等地1千公尺、新設大型畜牧場須做環評」，並將原基法21條諮商同意權納入，要求退回自治條例草案。

「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例」在10日已通過議會審議，預計18日進入二、三讀程序，花蓮縣議會臨時大會今天進行分組審查，花東縱谷環境聯盟集結約20人到議會陳情，縣議會秘書長陳德惠代表接受陳情，議員蔡依靜、哈尼‧噶照、高小成、李正文都出席聽取民意。

「都市的人是人，部落的人就不是人」那麼好‧ㄚ讓表示，畜牧場若要合法應該要有配套措施，審視是否有汙染源，而今天大多是部落頭目、居民站出來，希望政府能聽到原住民的意見。

花蓮光復鄉太巴塱部落青年Namoh說，以現在的草案來說，畜牧場距離住宅只有300公尺，對居民來講保護不夠，應該要距離1千公尺，再來是新設的大型畜牧場申請，須做環境影響評估，也要尊重原住民的意願，要求遵守原基法取得部落同意，盼議員們和行政的官員，能重視居民的心聲。

從花蓮最南邊的富里鄉豐南村長陳正雄說，村裡有個畜牧場就建在水源區上游，距離住宅區不到100公尺，水源容易被汙染，已經痛苦30幾年，自治條例一定要退回修改。

花蓮縣議員蔡依靜表示，草案有明文把部落納入，尊重大家的意見，一定會考量各方面，努力處理民眾的訴求和產業的發展，訂出最適合花蓮的自治條例。另外，花蓮畜牧業者預計今天下午2點30分到議會遞交陳情書，表達意見。

花蓮光復鄉太巴塱部落青年Namoh說，新設畜牧場申請，須做環境影響評估，也要遵守原基法取得部落同意。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉太巴塱部落青年Namoh說，新設畜牧場申請，須做環境影響評估，也要遵守原基法取得部落同意。記者王思慧／攝影
花東縱谷環境保護大聯盟表達3點訴求，要求退回畜牧場自治條例草案。記者王思慧／攝影
花東縱谷環境保護大聯盟表達3點訴求，要求退回畜牧場自治條例草案。記者王思慧／攝影
花蓮縣議員蔡依靜表示，一定會考量各方面，訂出最適合花蓮的自治條例。記者王思慧／攝影
花蓮縣議員蔡依靜表示，一定會考量各方面，訂出最適合花蓮的自治條例。記者王思慧／攝影

牧場 原住民 情書

延伸閱讀

國產花蓮旅館開發案動起來 引進前西華總座操盤

花蓮佐倉步道土石滑落封閉 預計18日重新開放

不滿環團要求自治條例加嚴 花蓮畜牧業揚言暫停出豬雞

花蓮礦石稅適法性爭議 府會攻防不斷

相關新聞

台東杉原灣預定21日啟用、24日開放 仍禁游泳和浮潛

台東縣杉原美麗灣由縣府接管後，今天終於傳出好消息，縣府將於21日傍晚辦啟用儀式，縣長饒慶鈴將宣布具體管理規範，預定24日...

拒絕惡臭汙染 花蓮部落盼退回畜牧條例草案

花蓮縣議會將審議畜牧場管理自治條例，繼本月10日反卜蜂自救聯盟陳情，今天花東縱谷環境保護大聯盟也向議員遞陳情書，表達3點...

東海岸少見的布農族 高山部落石雕傳遞文化也實用

花蓮豐濱鄉內唯一布農族部落在花東海岸公路旁的高山部落，不是很高的山，而是居住東海岸少見的「高山族」布農人。經近一年籌劃創...

台東部分保安林區域漂流木 明起開放自由撿拾

台東林區管理處今天宣布，明天起至9月15日止，分2階段開放部分保安林自由徒手撿拾漂流木，暫不開放機具，第1階段到8月31...

花蓮佐倉步道封閉搶修 預計18日重開

疫情趨緩，花蓮林管處已陸續開放步道供民眾遊憩，佐倉步道因鄰近花蓮市區，是在地人喜愛的戶外景點，但受到先前大雨影響，邊坡樹...

台東熱氣球嘉年華 遊客比開幕日多

台東熱氣球嘉年華前天凌晨開幕，為期30天，縣府指參加者越來越多，一度達總量管制上限，只能一進一出。有在地民眾擔心假日遊客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。