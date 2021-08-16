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台東杉原灣預定21日啟用、24日開放 仍禁游泳和浮潛
台東縣杉原美麗灣由縣府接管後，今天終於傳出好消息，縣府將於21日傍晚辦啟用儀式，縣長饒慶鈴將宣布具體管理規範，預定24日開放，在夏天的尾巴，讓民眾到杉原灣一遊，不過初期美麗灣建物因產權問題未解決仍不開放，僅開放沙灘和海域，且配合防疫，目前禁止游泳或浮潛。
去年美麗灣仲裁後，縣府須以6億2900萬元價購美麗灣度假村，約定今年暑假前交付第一筆款項後，隨即交接，縣府賣地籌款，目前正在進行。縣長饒慶鈴計畫免費開放杉原灣，把海灘還給縣民體驗，縣府規畫近千萬元標案執行。
美麗灣事件塵埃落定後，台東縣民就期盼有海灘可用，台東縣府今年初起為杉原灣沙灘招標，包括沙灘養護、瞭望台暨水域管制物品採購標案，但招標以來很不順利，不是無人投標就是未達底線，不斷流標，為今年夏天開放投下變數。
事後縣府交觀處檢討標案條件是否太嚴，且和台東區漁會等單位協助，邀請投標，最後就由漁會得標，將負責管理維護工作。
縣府表示，縣民雖希望盡快開放，但好玩又安全的海灘才是重點，所以不願隨便處理。原本擔心不斷流標會影響今年開放的進度，但如今在暑假的尾巴依然來得及開放。未來全面解禁後，是否採總量管制，將視開放情況隨時檢討修正。
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