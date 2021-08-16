東海岸少見的布農族 高山部落石雕傳遞文化也實用

花蓮豐濱鄉內唯一布農族部落在花東海岸公路旁的高山部落，不是很高的山，而是居住東海岸少見的「高山族」布農人。經近一年籌劃創作，新打造的石雕入口意象兼具觀賞與實用性。

高山部落會議主席馬中原說，父祖輩當年因追逐獵物，翻山越嶺從中央山脈進入海岸山脈，意外發現這塊森林茂密、物產豐饒之處，從此落地生根長期定居至今。

花蓮縣政府原民處長陳建村表示，高山部落石雕入口意象，邀請原住民石雕家鄭詠鐸操刀，以布農族女子傳統服飾及野外求生鑽木取火技能為主要發想。「高山部落」墨寶出自花蓮書法家林岳瑩之手，跨族群的藝術創意表現，未來不僅可望成為遊客來到東海岸必訪的拍照打卡景點，也為豐濱鄉山海走廊譜出一頁詩篇。

鄭詠鐸指出，當初懷著戒慎恐懼的心情接下縣府委託的這個案子，希望突破全國各部落隨處可見的人形塑像。經日夜輾轉苦思，最終決定採用線條柔和且造型典雅的女子紋飾上衣，以及深具儀式性及文化意涵的鑽木取火來代表這極少數住在海邊的布農部落。

刻著「高山部落」4個大字的石刻座椅，可以讓往來行旅者暫緩腳步歇歇腿，拍照取景也美，整個入口意象兼具觀賞與實用功能。豐濱鄉長江莉婷說，希望讓往來的遊客看見高山部落的文化。

高山部落位在磯崎村南方、加路蘭山東側，大致沿著省道台11線的山麓上。根據國家文化記憶庫資料，1918年丹大事件後，丹群布農族人遷居東部，戰後又遷移至此村落，包括從馬遠村及紅葉村等地的二度移居者。