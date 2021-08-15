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宜蘭首創！羅東鎮立幼兒園廚工、隨車保母考上證照加薪

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
幼兒園要開學了。羅東鎮為500位幼兒準備每人一套刷牙組及刻有個人名字的鋼杯，也為剛入學的新生準備三色餐碗組及收納提袋，衛生安全，也減輕家長負擔。圖／鎮公所提供
幼兒園要開學了。羅東鎮為500位幼兒準備每人一套刷牙組及刻有個人名字的鋼杯，也為剛入學的新生準備三色餐碗組及收納提袋，衛生安全，也減輕家長負擔。圖／鎮公所提供

宜蘭羅東鎮立幼兒園明天開學，鎮公所發給每位小朋友一套刷牙組及有名字的304鋼杯，另外為鼓勵幼兒園廚工、隨車人員及司機提升專業服務，考上證照者給予加薪，而且每年依照年資及工作考核採「雙晉級」加薪，讓努力付出的人可以獲得更多加薪的機會。

針對幼兒教育，羅東鎮公所實施「證照加給」、「考核及年資雙晉級制」是全縣首創作法，鎮長吳秋齡表示，兒童是國家未來主人翁，堅持幼兒就學環境的專業性，是保障幼兒受教權的第一步，羅東鎮立幼兒園除了鼓勵教保人員持續進修，也要求廚工、司機及隨車人員在專業領域不斷努力，提高職場服務品質。

目前多數廚工隨車人員及司機屬於臨時人員，每月二萬多元的薪資，羅東鎮公所決定針對廚工的中餐烹調證照、隨車人員的保母證照、及幼童專用車司機的職業駕照，採用證照加給，考上證照者月薪加一千元；至於在每年加薪的部分，會衡量年資及每年的表現進行考核，激勵優秀的同仁不會因為資淺而加不到薪水。

此外，明天幼兒園要開學了，羅東鎮為500位幼兒準備每人一套刷牙組及刻有個人名字的客製化304鋼杯，期望幼兒能建立口腔衛生保健觀念與養成口腔保健的習慣；另外為剛入學的新生準備幼兒園專用的304三色餐碗組一套及收納提袋，讓孩子使用安全無虞的餐具，減輕家長負擔。

羅東鎮公所送給每位幼兒園小朋友開學禮，刻有個人名字的客製化鋼杯。圖／鎮公所提供
羅東鎮公所送給每位幼兒園小朋友開學禮，刻有個人名字的客製化鋼杯。圖／鎮公所提供
開學了，羅東鎮公所為幼兒園小朋友準備每人一套刷牙組及刻有個人名字的鋼杯，也為剛入學新生準備三色餐碗組及收納提袋，餐具衛生安全，也減輕家長負擔。圖／鎮公所提供
開學了，羅東鎮公所為幼兒園小朋友準備每人一套刷牙組及刻有個人名字的鋼杯，也為剛入學新生準備三色餐碗組及收納提袋，餐具衛生安全，也減輕家長負擔。圖／鎮公所提供
每位羅東鎮立幼兒園的新生，都有專用的304三色餐碗組一套及收納提袋。圖／鎮公所提供
每位羅東鎮立幼兒園的新生，都有專用的304三色餐碗組一套及收納提袋。圖／鎮公所提供

幼兒園 羅東

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