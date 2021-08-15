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宜蘭首創！羅東鎮立幼兒園廚工、隨車保母考上證照加薪
宜蘭羅東鎮立幼兒園明天開學，鎮公所發給每位小朋友一套刷牙組及有名字的304鋼杯，另外為鼓勵幼兒園廚工、隨車人員及司機提升專業服務，考上證照者給予加薪，而且每年依照年資及工作考核採「雙晉級」加薪，讓努力付出的人可以獲得更多加薪的機會。
針對幼兒教育，羅東鎮公所實施「證照加給」、「考核及年資雙晉級制」是全縣首創作法，鎮長吳秋齡表示，兒童是國家未來主人翁，堅持幼兒就學環境的專業性，是保障幼兒受教權的第一步，羅東鎮立幼兒園除了鼓勵教保人員持續進修，也要求廚工、司機及隨車人員在專業領域不斷努力，提高職場服務品質。
目前多數廚工隨車人員及司機屬於臨時人員，每月二萬多元的薪資，羅東鎮公所決定針對廚工的中餐烹調證照、隨車人員的保母證照、及幼童專用車司機的職業駕照，採用證照加給，考上證照者月薪加一千元；至於在每年加薪的部分，會衡量年資及每年的表現進行考核，激勵優秀的同仁不會因為資淺而加不到薪水。
此外，明天幼兒園要開學了，羅東鎮為500位幼兒準備每人一套刷牙組及刻有個人名字的客製化304鋼杯，期望幼兒能建立口腔衛生保健觀念與養成口腔保健的習慣；另外為剛入學的新生準備幼兒園專用的304三色餐碗組一套及收納提袋，讓孩子使用安全無虞的餐具，減輕家長負擔。
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