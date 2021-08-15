補助汰換幼童專用車、督導落實防疫 守護幼童安全上學
幼兒園陸續恢復上課，基隆市政府補助私立及非營利幼兒園汰換8輛、新購8輛幼童專用車，並為司機及隨車人員舉辦安全教育及CPR講習活動，協助解決家長接送問題，打造更安全的上下學環境。
市府教育處表示，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情威脅，已要求各園所遵守幼童專用車防疫規定，司機、隨車人員及幼童均須全程戴口罩，座位應固定及採梅花座，車內應備有消毒設備，落實清潔及每梯次載送後消毒等防疫措施，教育處將列為訪視重點，確保幼兒健康安全。
市府分梯次舉辦幼童專用車駕駛員安全訓練，透過分組分流減少群聚交互感染機會。在昨天的課程上，學員與講師互動熱烈，講師分享內輪差等實務事故案例，讓駕駛有身歷其境的臨場感受，避免發生事故，保護幼童、自己和他人安全。
教育處長林祝里說，為了維護幼童上下學安全，市府已投入553萬元，補助私立及非營利幼兒園汰換8輛幼童專用車、新購8輛幼童專用車，並持續舉辦司機及隨車人員安全教育講習，讓幼兒安全上學，也讓家長放心。
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