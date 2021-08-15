影／噁！豬肉攤等待肢解溫體豬 成群鼠輩趁機大快朵頣

基隆市光一路有家豬肉攤在豬隻屠體運來，等待攤商肢解前空檔，引來多隻老鼠啃食。有人拍下影片，憂心豬肉的衛生。衛生局表示，會要求攤商限期改正，否則開罰。羅姓攤商說，以後屠體運來時他會在場，若不在場會用網子罩住，另在攤架柱子抹油，讓老鼠爬不上來。

據了解，貨運業者通常在午夜期間分將豬隻屠體運到各地豬肉攤位，有人發現光一路有家豬肉攤，當貨運業者下貨後，攤商還沒有出現前，不少老鼠爬上攤架，在豬隻屠體大肆啃食。這些豬肉後來都會賣給消費者，覺得很噁心。

基隆市衛生局食品藥物管理科長王翠雯表示，食品安全衛生管理法規定食品業者從業人員、作業場所、設施衛生管理及品保制度，都應符合食品良好衛生規範準則。販賣場所應有防止病媒侵入的設施，如果攤眅管理不當，讓豬隻屠體可能被老鼠啃食，造成食品不安全，將依食安法要求限期改正，屆期不改正可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

羅姓攤商說，身為肉販，當然想把最好的肉品買給民眾享用，他也不想有老鼠上攤架吃豬肉，因為不衛生，但市場多多少少會有老鼠出沒。

他說，以前運送業者凌晨1點多送來豬隻屠體，他大概2點到，以後會聯絡對方儘量配合，等他到場後再下豬隻屠體；如果他不在，也會請對方幫忙用網子罩住，避免豬肉被老鼠啃食。