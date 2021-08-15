快訊

海地強震300餘人死亡 蔡英文：捐50萬美元賑災、搜救大隊可隨時前往協助

【延後到校行不行？／上】半小時的魔力 居然讓這所國小變成搶手額滿學校

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮佐倉步道土石滑落封閉 預計18日重新開放

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
受到西南氣流影響，山區下起大雨，導致佐倉步道邊坡樹木倒塌、土石滑落，花蓮林管處封閉並搶修，預計18日重新開放。圖／花蓮林管處提供
受到西南氣流影響，山區下起大雨，導致佐倉步道邊坡樹木倒塌、土石滑落，花蓮林管處封閉並搶修，預計18日重新開放。圖／花蓮林管處提供

花蓮佐倉步道因鄰近市區、風景優美，是在地人喜愛前往運動的戶外景點，但受到之前西南氣流影響，山區下起大雨，導致步道邊坡樹木倒塌，土石滑落覆蓋步道，經林務局花蓮林區管理處評估後，認為會危及安全，封閉禁止民眾進入並派員搶修，預計18日重新開放。

花蓮林管處長黃群策指出，本月8日前山區大雨不斷，佐倉步道2.7至2.75公里處，邊坡的樹木倒塌、土石滑落，在9日接獲晨運民眾告知無法通行，立即派員查看，評估有危險性後決定封閉，禁止民眾進入。

經搶修後，昨今2天已陸續將覆蓋到步道上的土石及樹木清除，不過還需要時間重新修復、補平路面和邊坡護牆，因此步道持續封閉，花蓮林管處預計18日才能完工並重新開放。

另外，因疫情趨緩， 花蓮林管處陸續開放轄內步道、森林育樂場域，包含池南國家森林遊樂區、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、田浦生態池、瑞穗生態教育館、池南自然教育中心，及撒固兒步道、月眉山步道、能高越嶺東段、鯉魚山步道群、森坂步道、安通越嶺道西段、富源國家森林遊樂區步道群、富興步道、虎頭山步道、八通關越道-鹿鳴吊橋段步道等10條步道。

林管處表示，各森林育樂場域仍將實施遊客人數管制，森林遊樂區入園人數維持原承載量的8成，到達人數上限後將採一進一出，遊客須量體溫、全程戴口罩；用餐方面，如遊客有飲食需求，可在指定用餐空間，或戶外空曠通風處用餐，食用完畢後應立即戴上口罩；富源國家森林遊樂區住宿及餐飲則依觀光局管理措施辦理。

花蓮山區日前下起大雨，佐倉步道土石樹木滑落，花蓮林管處封閉派員搶修，預估18日開放。圖／花蓮林管處提供
花蓮山區日前下起大雨，佐倉步道土石樹木滑落，花蓮林管處封閉派員搶修，預估18日開放。圖／花蓮林管處提供

森林遊樂區 口罩

延伸閱讀

南投鹿谷溝渠逢雨淹、農路土石落 縣府砸百萬修

溯溪等水域活動開放 花蓮三棧溪、翡翠谷等仍禁入

影／邊坡崩塌土石淹沒軌道 台鐵集集至車埕中斷明搶通

明霸克露斷橋土石不斷 人命勝搶通便道先暫停

相關新聞

人車總量已達上限 熱氣球嘉年華今下午場啟動管制

台灣縣熱氣球嘉年華昨凌晨在台東鹿野高台開幕，為期30天，縣府宣布下午場已達總量上限，啟動人車總量管制；今早人數雖未達總量...

宜蘭庇護工場因疫情沒收入 中秋推低醣蛋黃酥補虧損

宜蘭縣首家身心障礙者庇護工場「愛工坊」，提供身障人士藉糕點、咖啡製作得以自立更生的工作機會。受疫情影響，愛工坊迄今近2個...

花蓮佐倉步道土石滑落封閉 預計18日重新開放

花蓮佐倉步道因鄰近市區、風景優美，是在地人喜愛前往運動的戶外景點，但受到之前西南氣流影響，山區下起大雨，導致步道邊坡樹木...

「基隆新12景」由你決定 入圍24景點半數有海洋元素

基隆市政府舉辦「美麗基隆」攝影創作比賽，廣邀民眾用照片說故事，發掘和體會基隆之美。主辦單位從入圍作品中挑出24個「景」，...

環團倡新設條例加嚴 花蓮畜牧業嗆不出貨

花蓮縣府訂定「新設畜牧場管理自治條例」，草案正提送縣議會審議，部分團體還要求畜牧場距民宅拉到500公尺，引發業者不滿，揚...

台東熱氣球嘉年華 柯文哲、饒慶鈴互動冷

台東熱氣球嘉年華昨起在鹿野高台登場，台北市熊讚熱氣球首次亮相，市長柯文哲專程到台東參加開幕式並搭乘，但全程和台東縣長饒慶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。