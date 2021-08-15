花蓮佐倉步道土石滑落封閉 預計18日重新開放

花蓮佐倉步道因鄰近市區、風景優美，是在地人喜愛前往運動的戶外景點，但受到之前西南氣流影響，山區下起大雨，導致步道邊坡樹木倒塌，土石滑落覆蓋步道，經林務局花蓮林區管理處評估後，認為會危及安全，封閉禁止民眾進入並派員搶修，預計18日重新開放。

花蓮林管處長黃群策指出，本月8日前山區大雨不斷，佐倉步道2.7至2.75公里處，邊坡的樹木倒塌、土石滑落，在9日接獲晨運民眾告知無法通行，立即派員查看，評估有危險性後決定封閉，禁止民眾進入。

經搶修後，昨今2天已陸續將覆蓋到步道上的土石及樹木清除，不過還需要時間重新修復、補平路面和邊坡護牆，因此步道持續封閉，花蓮林管處預計18日才能完工並重新開放。

另外，因疫情趨緩， 花蓮林管處陸續開放轄內步道、森林育樂場域，包含池南國家森林遊樂區、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、田浦生態池、瑞穗生態教育館、池南自然教育中心，及撒固兒步道、月眉山步道、能高越嶺東段、鯉魚山步道群、森坂步道、安通越嶺道西段、富源國家森林遊樂區步道群、富興步道、虎頭山步道、八通關越道-鹿鳴吊橋段步道等10條步道。