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人車總量已達上限 熱氣球嘉年華今下午場啟動管制

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台灣熱氣球嘉年華昨開幕，吸引遊客觀賞，2場人數已達人車總量管制上限。本報資料照片
台灣熱氣球嘉年華昨開幕，吸引遊客觀賞，2場人數已達人車總量管制上限。本報資料照片

台灣縣熱氣球嘉年華昨凌晨在台東鹿野高台開幕，為期30天，縣府宣布下午場已達總量上限，啟動人車總量管制；今早人數雖未達總量上限，但比昨天略多。隨著疫情降溫，當地民眾擔心假日遊客增加，管制會越來越鬆散，「聽說有遊客已經混進去，防疫要小心」；縣府表示會要求廠商嚴格查驗入場者身分。

縣府規畫在高台可容納1萬人的場地內，開放5千名台東人進場。

當地民眾有疑慮，遊客也有抱怨，部分遊客通過入口管制哨，停好車卻被告知不能入場，氣得表示「不能入場就要在入口處講」，不過因疫情降溫後難得出遊，依然在外圍欣賞熱氣球升空，事後也有人表示「其實在外圍看得好像比較清楚，拍的照片也很漂亮」。

縣府表示，今年因疫情限台東人及台東工作、求學者入場，是不得已的作法，未來考慮在入口處設立告示提醒，但其實外圍也可以欣賞到熱氣球。

台東 熱氣球嘉年華 疫情

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