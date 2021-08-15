溯溪等水域活動開放 花蓮三棧溪、翡翠谷等仍禁入
疫情趨緩，花蓮縣政府陸續開放獨木舟、划槳、溯溪等水域遊憩活動；但三棧溪、砂婆礑溪及翡翠谷等仍禁止進入，因秀林鄉公所顧及老年人口多的部落安全，警方呼籲民眾留意。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒7月28日起降為2級，花蓮縣水域管制開放措施自8月7日起陸續開放獨木舟、划槳、溯溪等水域遊憩活動，活動中須全程戴口罩，保持社交安全距離。
秀林鄉公所考量景美村三棧溪、水源村砂婆礑溪、銅門村翡翠谷、清水溪等各景點位於部落內，部落老年人居多，且水域遊憩活動無法確保全程戴口罩，為顧及部落民眾的健康安全，上述景點的水域活動仍不開放。
花蓮縣警察局新城分局表示，為防止有外地民眾因不知當地公告而闖入禁止區域戲水，已加強巡視及宣導，違者將依傳染病防治法，可處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。
新城分局指出，雖然疫情趨緩，但不可鬆懈，仍須提高警覺，做好基本的防疫措施，並遵守防疫規定，才能保障自身及他人的健康安全，也呼籲民眾出遊前請先查明各景點的相關防疫規定，並配合當地政府的防疫政策，共同為防疫而努力。
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