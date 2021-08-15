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「基隆新12景」由你決定 入圍24景點半數有海洋元素

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市「美麗基隆」攝影創作比賽網路票選明天開跑，參加者有機會獲得環形補光燈等禮品。圖／基市府提供
基隆市「美麗基隆」攝影創作比賽網路票選明天開跑，參加者有機會獲得環形補光燈等禮品。圖／基市府提供

基隆市政府舉辦「美麗基隆」攝影創作比賽，廣邀民眾用照片說故事，發掘和體會基隆之美。主辦單位從入圍作品中挑出24個「景」，請民眾上網投票，選出心目中最具代表性的「基隆新12景」，就有機會獲得手機用三合一廣角鏡頭等獎品。

基市府城市及觀光行銷處長曾姿雯說，「美麗基隆」攝影創作比賽分成專業組及玩家組，今年是第4次舉辦，主題是「A city full of」。6月29日到7月31日徵件期間，專業組共徵得476件作品，經第1階段初選會議，由評審依作品水準選出88件作品入圍。

觀銷處依入圍作品拍攝地點及主題，列出基隆24個「景」，分別為外木山、正濱漁港、中正公園、阿根納造船廠、和平島、基隆燈塔、球子山燈塔、潮境公園、八斗子漁港、望幽谷、大坪海岸、海洋廣場、基隆港、基隆中元祭、基隆廟口、原住民舞蹈慶典、基隆波浪街、中山陸橋、旭丘山坡白色教堂、仙洞巖佛手洞、崁仔頂漁市場、暖暖溪河濱步道、百年防空洞和田寮河岸。

主辦單位明天起到9月10日開放民眾上網，票選心目中最具代表性的「基隆新12景」，賦予基隆新的風光景色。網路票選成績占50%，評審依作品內容、構圖技巧、攝影技巧和創作理念評分占50%，決選得獎名次，「基隆新12景」作品每人獎金8000元。

玩家組今年共徵得474件作品，票選前50名玩家作品可獲頒獎金，前25名各1000元，後25名各500元。

參與網路投票民眾，有機會獲得手機用三合一廣角鏡頭、多功能轉接頭及網美愛用的環形補光燈等多項好禮。相關資訊可上網搜尋「美麗基隆」官網，網址：http://www.beautiful-keelung.tw/。

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