宜蘭庇護工場因疫情沒收入 中秋推低醣蛋黃酥補虧損
宜蘭縣首家身心障礙者庇護工場「愛工坊」，提供身障人士藉糕點、咖啡製作得以自立更生的工作機會。受疫情影響，愛工坊迄今近2個月沒收入，執行長王嘉偉表示，下個月中秋節到來，特別推出糖尿病友也能吃的低醣蛋黃酥，希望訂單能彌補停工虧損。
縣府與台北榮民總醫院員山分院於2013年成立「愛工坊」，讓無法進入一般職場的身心障礙者，在專業人員協助下，擁有一個提升就業技能、融入社會的工作機會；目前有18名身心障礙者員工，還有3位見習生，
王嘉偉說，今年特別研製比市售醣份更低的「一份醣蛋黃酥」，不只消費者吃的無負擔，就連糖尿病友也能享用。愛工坊因疫情關係，近2個月都沒有收入，員工們都很期待中秋訂單到來，歡迎大家訂購，可洽愛工坊業務行銷員吳小姐03-9233791。
另外，8月適逢七夕情人節，愛工坊推出掛愛情鎖、情人節木牌，以及打卡免費換濾掛咖啡包等應景活動，活動時間持續到月底，歡迎民眾走訪，更多認識愛工坊（員山鄉內城村內城路486號）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言