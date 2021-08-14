宜蘭庇護工場因疫情沒收入 中秋推低醣蛋黃酥補虧損

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
身心障礙者庇護工場「愛工坊」推「一份醣蛋黃酥」，希望中秋訂單能彌補停工虧損。記者林佳彣／攝影
身心障礙者庇護工場「愛工坊」推「一份醣蛋黃酥」，希望中秋訂單能彌補停工虧損。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣首家身心障礙者庇護工場「愛工坊」，提供身障人士藉糕點、咖啡製作得以自立更生的工作機會。受疫情影響，愛工坊迄今近2個月沒收入，執行長王嘉偉表示，下個月中秋節到來，特別推出糖尿病友也能吃的低醣蛋黃酥，希望訂單能彌補停工虧損。

縣府與台北榮民總醫院員山分院於2013年成立「愛工坊」，讓無法進入一般職場的身心障礙者，在專業人員協助下，擁有一個提升就業技能、融入社會的工作機會；目前有18名身心障礙者員工，還有3位見習生，

王嘉偉說，今年特別研製比市售醣份更低的「一份醣蛋黃酥」，不只消費者吃的無負擔，就連糖尿病友也能享用。愛工坊因疫情關係，近2個月都沒有收入，員工們都很期待中秋訂單到來，歡迎大家訂購，可洽愛工坊業務行銷員吳小姐03-9233791。

另外，8月適逢七夕情人節，愛工坊推出掛愛情鎖、情人節木牌，以及打卡免費換濾掛咖啡包等應景活動，活動時間持續到月底，歡迎民眾走訪，更多認識愛工坊（員山鄉內城村內城路486號）。

8月適逢七夕情人節，愛工坊推出打卡免費換濾掛咖啡包，活動時間持續到月底。記者林佳彣／攝影
8月適逢七夕情人節，愛工坊推出打卡免費換濾掛咖啡包，活動時間持續到月底。記者林佳彣／攝影

中秋節 疫情

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