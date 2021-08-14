宜蘭庇護工場因疫情沒收入 中秋推低醣蛋黃酥補虧損

宜蘭縣首家身心障礙者庇護工場「愛工坊」，提供身障人士藉糕點、咖啡製作得以自立更生的工作機會。受疫情影響，愛工坊迄今近2個月沒收入，執行長王嘉偉表示，下個月中秋節到來，特別推出糖尿病友也能吃的低醣蛋黃酥，希望訂單能彌補停工虧損。

縣府與台北榮民總醫院員山分院於2013年成立「愛工坊」，讓無法進入一般職場的身心障礙者，在專業人員協助下，擁有一個提升就業技能、融入社會的工作機會；目前有18名身心障礙者員工，還有3位見習生，

王嘉偉說，今年特別研製比市售醣份更低的「一份醣蛋黃酥」，不只消費者吃的無負擔，就連糖尿病友也能享用。愛工坊因疫情關係，近2個月都沒有收入，員工們都很期待中秋訂單到來，歡迎大家訂購，可洽愛工坊業務行銷員吳小姐03-9233791。