影／里長多了「打蛇」這工作 基隆金龍湖附近蛇頻出沒

基隆安樂區金龍湖附近，最近蛇類頻出沒，昨天傍晚5點多，就有一隻龜殼花跑到社區民宅前花盆和電線桿前一動也不動，差一點就溜進民眾家中，嚇壞居民，都躲得遠遠的。五福里長舒瑞利說，擔心龜殼花竄入民宅拿鐵夾子將蛇頭打暈，送交消防隊處理。

舒瑞利拿著鐵夾子二話不說，就朝蛇的頭打去，連打的多下，他說「這樣卡安全，里長要身先士卒」。因為現在是夏天，天氣太熱，蛇就會往下方走，里長常常抓蛇，有點經驗，如果要等消防隊可能會躲進民宅，那就很危險了。

舒瑞利表示，這裡比容易出現蛇類，主要是因在金龍湖邊，而且旁邊又有山坡，山區和老舊社區常會有一些動蟲類的動物，提醒住戶要小心。