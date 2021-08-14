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宜縣府開辦機車考照班 19名新住民下周考試

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
19名新住民經過3天課程，將於8月16日進行機車考照。記者林佳彣／攝影
19名新住民經過3天課程，將於8月16日進行機車考照。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣幅員廣大，大眾運輸不如雙北便利，民眾日常生活仍以機踏車為主。縣府考量新住民來到台灣居住，因著國情、語言、道路駕駛習慣等不同，對於機車考照易產生卻步，今年7月底特別開辦「新住民機車考照輔導班」，共有19人參加，將於8月16日考試。

宜蘭縣新住民約9千人，佔全縣人口數約2%，縣府為讓新住民的機車考照更容易上手，特別與宜蘭監理站合作開課，規劃「交通號誌及法規」、「防衛駕駛」、「肇事預防」、「考照須知」、「實地練習」等，3天課程不只免繳學費，還有通譯人員協助。民政處表示，希望藉以提升新住民的生活便利性、就業力，幫助其更順利融入台灣社會。

該班19名學員來自大陸、美國、南非、越南、印尼，以及菲律賓等國，其中也有新住民二代和家人。擔任通譯人員、來自印尼的冬山媳婦鄭安娜分享，19歲來台因無照駕駛出車禍釀鎖骨斷，後來買書苦讀2個月，還一度因外國人身分不被看好，最後順利考取。

縣長林姿妙今天特別來到宜蘭監理站，關心新住民學習機車考照情形，也準備安全帽致贈鼓勵。她說，新住民遠嫁宜蘭，雖然名義上是其婆家，但更要像娘家般地照顧台灣媳婦，希望輔導考照，能讓他們生活更方便。

宜蘭縣政府與宜蘭監理站合作開課，輔導新住民學習機車考照。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府與宜蘭監理站合作開課，輔導新住民學習機車考照。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙今天致贈新住民一頂安全帽。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙今天致贈新住民一頂安全帽。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府開辦「新住民機車考照輔導班」，共有19人參加，將於8月16日考試。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府開辦「新住民機車考照輔導班」，共有19人參加，將於8月16日考試。記者林佳彣／攝影

新住民 宜蘭 台灣媳婦 駕照

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