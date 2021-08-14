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基隆疫苗涵蓋率41.3%本島第三 林右昌：超前蔡總統要求

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆疫苗涵蓋率41.3%本島第三，林右昌：超前蔡總統要求。圖／基隆市政府提供
基隆疫苗涵蓋率41.3%本島第三，林右昌：超前蔡總統要求。圖／基隆市政府提供

根據中央疾管中心的統計，截至8月13日為止，基隆市的疫苗涵蓋率已達到41.3%，在本島縣市中名列第三，市長林右昌今天表示，感謝市民配合，總統蔡英文曾要求全國的涵蓋率在7月底要達到25%，基隆市不僅提早達標，還大幅超前。

基隆今天確診持續加零，根據中央疾管中心的統計，截至8月13日為止，基隆市的疫苗涵蓋率已達到41.3%，在本島縣市中名列第三；至於65至74歲的長者疫苗施打率達83.34%，在本島各縣市名列第一；75歲以上長者施打率74.84%排名本島第三；50至64歲民眾的施打率也排名第六。

林右昌指出，總統蔡英文曾要求全國的涵蓋率在7月底要達到25%，基隆市不僅提早達標，還大幅超前。林市長強調，能有這樣的成果，除了要感謝所有配合疫苗施打的市民朋友，也要感謝第一線辛苦的醫護人員以及協助防疫工作同仁，才可以讓基隆市的疫苗施打又快、又順、又便民。

林右昌說，現階段疫苗施打還是對抗新冠肺炎病毒最有效的方法，請大家還沒上1922平台預約的儘快完成預約，一起為建立社區疫苗防護鏈努力。

基隆疫苗涵蓋率41.3%本島第三，林右昌：超前蔡總統要求。圖／基隆市政府提供
基隆疫苗涵蓋率41.3%本島第三，林右昌：超前蔡總統要求。圖／基隆市政府提供
基隆疫苗涵蓋率41.3%本島第三，林右昌：超前蔡總統要求。圖／基隆市政府提供
基隆疫苗涵蓋率41.3%本島第三，林右昌：超前蔡總統要求。圖／基隆市政府提供

疫苗 基隆 林右昌

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