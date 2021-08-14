基隆疫苗涵蓋率41.3%本島第三 林右昌：超前蔡總統要求
根據中央疾管中心的統計，截至8月13日為止，基隆市的疫苗涵蓋率已達到41.3%，在本島縣市中名列第三，市長林右昌今天表示，感謝市民配合，總統蔡英文曾要求全國的涵蓋率在7月底要達到25%，基隆市不僅提早達標，還大幅超前。
基隆今天確診持續加零，根據中央疾管中心的統計，截至8月13日為止，基隆市的疫苗涵蓋率已達到41.3%，在本島縣市中名列第三；至於65至74歲的長者疫苗施打率達83.34%，在本島各縣市名列第一；75歲以上長者施打率74.84%排名本島第三；50至64歲民眾的施打率也排名第六。
林右昌指出，總統蔡英文曾要求全國的涵蓋率在7月底要達到25%，基隆市不僅提早達標，還大幅超前。林市長強調，能有這樣的成果，除了要感謝所有配合疫苗施打的市民朋友，也要感謝第一線辛苦的醫護人員以及協助防疫工作同仁，才可以讓基隆市的疫苗施打又快、又順、又便民。
林右昌說，現階段疫苗施打還是對抗新冠肺炎病毒最有效的方法，請大家還沒上1922平台預約的儘快完成預約，一起為建立社區疫苗防護鏈努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言