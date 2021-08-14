市區停車更便利 花蓮縣府推智慧導引新服務

花蓮縣政府為改善市區周末假日停車位嚴重不足問題，建置智慧停車及導引系統，其中智能導引新服務上線，加入「花蓮交通e點通」LINE官方帳號，有查詢停車地圖、周邊停車格、記錄停車位置等6大功能，為鼓勵民眾體驗，即起加入平台，並在時間內蒐集定額停車發票，可兌換百元超商禮券。

縣府建設處提出「智慧停車及導引系統建置系統」，獲中央補助1500萬元、縣府配合款230萬元，內容分成路邊停車格智慧管理系統及路外停車場剩餘車格顯示系統，獲得議會支持，去年陸續推動，在市中心約1300個路邊收費停車格建置地磁感應偵測設備。

建設處長鄧子榆說，智能導引平台近日上線，民眾可用手機掃QR code加入「花蓮交通e點通」官方LINE帳號，可查詢民眾目前位置附近500公尺內的路邊停車格及路外停車場剩餘車位資訊，並直接導引停車；查詢花蓮縣內所有停車場及停車格資訊；記錄停車位置並導引民眾取車；記錄民眾習慣的停車位置，事先確認是否有剩餘車位，以利行程規畫。

還可以查詢目前所在位置附近500公尺內公車站牌資訊，並可直接連結至「花蓮交通e點通」2.0官方網站，搜尋更多交通資訊。鄧子榆說，縣府還會持續優化，再推花蓮交通e點通2.0官網改版。

除了推出智能導引平台，縣府也在花蓮市區5處重要路口建置停車動態專用電子資訊看板建置共20面，及注意停車場指引標牌，讓民眾停車更便利。