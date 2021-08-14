快訊

美麗墾丁白砂變這副慘狀 業者嘆「最黑暗的夏天」

午後雷陣雨開炸！西南風加對流發展旺 10縣市大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

市區停車更便利 花蓮縣府推智慧導引新服務

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
周末、假日市區車多，停車位難求，為紓解需求，縣府推出智能導引新服務。示意圖。本報資料照片
周末、假日市區車多，停車位難求，為紓解需求，縣府推出智能導引新服務。示意圖。本報資料照片

花蓮縣政府為改善市區周末假日停車位嚴重不足問題，建置智慧停車及導引系統，其中智能導引新服務上線，加入「花蓮交通e點通」LINE官方帳號，有查詢停車地圖、周邊停車格、記錄停車位置等6大功能，為鼓勵民眾體驗，即起加入平台，並在時間內蒐集定額停車發票，可兌換百元超商禮券

縣府建設處提出「智慧停車及導引系統建置系統」，獲中央補助1500萬元、縣府配合款230萬元，內容分成路邊停車格智慧管理系統及路外停車場剩餘車格顯示系統，獲得議會支持，去年陸續推動，在市中心約1300個路邊收費停車格建置地磁感應偵測設備。

建設處長鄧子榆說，智能導引平台近日上線，民眾可用手機掃QR code加入「花蓮交通e點通」官方LINE帳號，可查詢民眾目前位置附近500公尺內的路邊停車格及路外停車場剩餘車位資訊，並直接導引停車；查詢花蓮縣內所有停車場及停車格資訊；記錄停車位置並導引民眾取車；記錄民眾習慣的停車位置，事先確認是否有剩餘車位，以利行程規畫。

還可以查詢目前所在位置附近500公尺內公車站牌資訊，並可直接連結至「花蓮交通e點通」2.0官方網站，搜尋更多交通資訊。鄧子榆說，縣府還會持續優化，再推花蓮交通e點通2.0官網改版。

除了推出智能導引平台，縣府也在花蓮市區5處重要路口建置停車動態專用電子資訊看板建置共20面，及注意停車場指引標牌，讓民眾停車更便利。

配合新服務上線，縣府舉辦活動，即日起加入平台，蒐集8月13日至9月15日的系統內停車費發票，3張不限金額或單張100元以上，並出示「花蓮交通e點通」官方LINE畫面，即可兌換百元全家禮券，兌換日期自8月16日至9月15日止 ，每人限1次，限額500名。

花蓮停車智慧導引系統上線，縣府推出相關活動，鼓勵民眾加入官方平台，並在期限內憑停車費發票可兌換超商禮券。圖／縣政府提供
花蓮停車智慧導引系統上線，縣府推出相關活動，鼓勵民眾加入官方平台，並在期限內憑停車費發票可兌換超商禮券。圖／縣政府提供

停車場 LINE 禮券

延伸閱讀

改善溪北交通 台南新營區護鎮里南76線完成拓寬通車

LINE禮物七夕用Pocky說愛！贈送指定商品送禮者也有禮

LINE電腦版更新 視訊通話可用貼圖

LINE七夕情人節特效來了！3組關鍵字點燃熊大兔兔煙火秀

相關新聞

市區停車更便利 花蓮縣府推智慧導引新服務

花蓮縣政府為改善市區周末假日停車位嚴重不足問題，建置智慧停車及導引系統，其中智能導引新服務上線，加入「花蓮交通e點通」L...

宜縣府建議高鐵站選縣政中心 王國材納入參考

交通部長王國材8月11日到宜蘭會勘高鐵宜蘭站站址，卻未通知宜蘭縣政府，縣長林姿妙隔天表達不滿。林姿妙說，事後與王國材有聯...

不滿環團要求自治條例加嚴 花蓮畜牧業揚言暫停出豬雞

花蓮縣府訂定「新設畜牧場管理自治條例」，草案正提送縣議會審議。縣內畜牧業者不滿環團要求加嚴，揚言今天起暫不出豬、雞，呼籲...

降級遊客激增！車位不足 太魯閣園區彈性開放大客車格

疫情警戒降級後，民眾出遊意願提高，太魯閣國家公園不少遊客到戶外踏青，但因園區停車格降載一半，停車位更顯一位難求，引起民眾...

熱氣球嘉年華第二彈今升空 喔熊和Hello Kitty七夕約會

今年台東熱氣球嘉年華回到初衷，回饋台東的土地和鄉親，讓張開手歡迎遊客的台東人，也能避開人潮和塞車，親自搭上熱氣球看看家鄉...

藍白合不合？ 柯文哲和饒慶鈴互動冷

台東熱氣球嘉年華今天起在鹿野高台登場，台北市熊讚熱氣球首次亮相，市長柯文哲專程到台東參加並搭乘，但全程和台東縣長饒慶鈴幾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。